1Toit2Ages : logement intergénérationnel en Belgique L’association belge 1Toit2Ages, créée en 2009 à Bruxelles, a pour ambition la mise en place de logements intergénérationnels. L’idée ? Proposer à des étudiants de vivre chez des personnes âgées.

Ce type d'habitat permet aux ainés de rester chez eux avec de la compagnie et un petit complément de revenus et aux jeunes d’obtenir un logement relativement bon marché.

L’idée n’est pas nouvelle. Elle a démarré en Espagne il y a plus de dix ans avant de se développer en France, puis dans le reste de l’Europe. Toutefois, le concept a encore du mal à « prendre ». Non pas du côté des jeunes qui semblent séduits par l’idée, mais surtout du côté des ainés. La plupart du temps par manque d’information.



Créée en juillet 2009 à Bruxelles, l’ASBL 1Toit2Ages a pour objectif, comme ses consœurs françaises, de développer le logement intergénérationnel par l’accueil d’étudiants chez des seniors. Pour les ainés, c’est la possibilité de rompre sa solitude tout en partageant du temps avec une personne plus jeune, et en bénéficiant d’un petit complément de revenus. Ce qui est toujours le bienvenu.



Pour le jeune, cela lui permet de trouver une solution de logement économique et originale dans une ambiance « familiale ». Il ne s’agit pas que les deux vivent chacun de leur côté. Non, l’idée est que ces deux générations s’apprivoisent, communiquent et vivent ensemble.



Généralement, le jeune paie un loyer de 180 euros à 300 euros maximum par mois. En plus de sa présence, il offre quelques services quotidiens tels que faire des courses, initier la personne âgée aux nouvelles technologies, fermer les volets, etc. Chaque cas étant unique, chaque cas est différent.



Un entretien personnel et une sélection rigoureuse des seniors et des étudiants sont effectués par l’association afin de s’assurer du désir effectif de participer à cette démarche qui implique discrétion, respect et confiance. Un suivi est également assuré par l’ASBL tout au long de l’année afin de s’assurer du respect de la convention signée entre les parties.



En partenariat avec de nombreuses communes de Bruxelles et de Wallonie ainsi que de nombreuses écoles et universités UCL, Unamur, ULB, Ichec, Ecole de la Cambre, Conservatoire Royal de Bruxelles, Inforjeune, Inforhome, etc.



L’association est présente sur Bruxelles et se développe depuis 2011 à Namur, Mons, Liège et Charleroi.

ASBL 1Toit 2Ages



tél : 0496 94 63 50

namur@1toit2ages.be

www.1toit2ages.be



Mardi : 9h-18h

Jeudi : 9h-18h

Vendredi : 9h-12h tél : 0496 94 63 50Mardi : 9h-18hJeudi : 9h-18hVendredi : 9h-12h



Publié le Vendredi 14 Avril 2017 dans la rubrique Santé | Lu 244 fois









Dans la même rubrique : < > Soins dentaires : les tarifs évoluent au 1er janvier 2018 Les derniers mystères du sommeil : le point avec le CNRS