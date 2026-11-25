Assurances et Mutuelles Résiliation et changement de mutuelle : ce que dit la loi La résiliation infra-annuelle permet de résilier votre mutuelle à tout moment après la première année de souscription : en principe, aucun frais de résiliation ne peut vous être facturé au titre de la résiliation infra-annuelle. Ce guide précise les délais à respecter, qui doit se charger de la résiliation lors d'un changement, et comment éviter une rupture de couverture santé.

| Publié le 25 Novembre 2026 à 21:59 | mis à jour le 25 Novembre 2026 à 21:59

Qu'est-ce que la résiliation infra-annuelle de la mutuelle ?



La résiliation infra-annuelle désigne la possibilité de résilier sa complémentaire santé à tout moment, une fois passée la première année de contrat, sans attendre la date d'échéance annuelle. Cette règle est issue de la



Concrètement, après douze mois de souscription, vous n'avez plus besoin de justifier votre décision ni de respecter un préavis long. La résiliation prend effet un mois après la réception de la demande par l'assureur ou la mutuelle. Aucun frais ni pénalité ne peut vous être facturé.

Contrats concernés : complémentaires santé individuelles et collectives

: complémentaires santé individuelles et collectives Condition : avoir dépassé la première année de contrat

: avoir dépassé la première année de contrat Préavis : 1 mois à compter de la réception de la demande

: 1 mois à compter de la réception de la demande Coût : aucun frais de résiliation

: aucun frais de résiliation Justificatif : aucun motif à fournir Bon à savoir : avant le premier anniversaire du contrat, la résiliation reste encadrée par les règles classiques (échéance annuelle avec préavis, ou motif légitime comme un changement de situation). La résiliation infra-annuelle ne s'applique qu'à partir de la deuxième année.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Changer de complémentaire santé est devenu plus simple depuis l'entrée en vigueur de la résiliation infra-annuelle. Cette mesure concerne les contrats individuels comme les contrats collectifs d'entreprise (à noter toutefois que pour les contrats collectifs à adhésion obligatoire, la faculté de résiliation infra-annuelle est réservée exclusivement à l'employeur souscripteur). Encore faut-il connaître les règles exactes : à partir de quand résilier, qui s'en charge, et comment maintenir une couverture sans interruption. Faisons le point.La résiliation infra-annuelle désigne la possibilité de résilier sa complémentaire santé, sans attendre la date d'échéance annuelle. Cette règle est issue de la loi du 14 juillet 2019 et de son décret d'application du 24 novembre 2020. Elle est entrée en vigueur le 1er décembre 2020.Concrètement, après douze mois de souscription, vous n'avez plus besoin de justifier votre décision ni de respecter un préavis long. La résiliation prend effetpar l'assureur ou la mutuelle. Aucun frais ni pénalité ne peut vous être facturé.avant le premier anniversaire du contrat, la résiliation reste encadrée par les règles classiques (échéance annuelle avec préavis, ou motif légitime comme un changement de situation). La résiliation infra-annuelle ne s'applique qu'à partir de la deuxième année.

Quand on change de mutuelle, qui résilie l'ancienne ?



En pratique, lors de la souscription du nouveau contrat, vous mandatez le nouvel assureur pour effectuer la démarche. Celui-ci s'assure que la date de prise d'effet de votre nouvelle couverture coïncide avec la fin de l'ancienne. Dans ce cas, vous n'avez pas de courrier à envoyer vous-même pour la résiliation.



Deux situations à distinguer :

Vous changez pour un autre contrat santé : si vous lui donnez mandat, le nouvel assureur pilote la résiliation et la coordination des dates.

: si vous lui donnez mandat, le nouvel assureur pilote la résiliation et la coordination des dates. Vous résiliez sans souscrire ailleurs : vous effectuez vous-même la démarche auprès de votre organisme actuel, par lettre, par mail ou via votre espace client. L'info en + : si vous passez d'une mutuelle individuelle à une mutuelle d'entreprise obligatoire (nouvel emploi), la résiliation de votre contrat individuel relève d'un motif légitime. Vous pouvez résilier à tout moment en fournissant un justificatif de votre nouvelle affiliation collective.

Lorsque vous changez de mutuelle santé individuelle, votre nouvel organisme assureur prend en charge la résiliation de l'ancien contrat à votre place si vous choisissez de lui donner mandat, sans que cela ne soit une obligation pour vous. Cette démarche vise à éviter toute période de double cotisation ou, à l'inverse, toute rupture de couverture.En pratique, lors de la souscription du nouveau contrat, vous mandatez le nouvel assureur pour effectuer la démarche. Celui-ci s'assure que. Dans ce cas, vous n'avez pas de courrier à envoyer vous-même pour la résiliation.Deux situations à distinguer :si vous passez d'une mutuelle individuelle à une mutuelle d'entreprise obligatoire (nouvel emploi), la résiliation de votre contrat individuel relève d'un motif légitime. Vous pouvez résilier à tout moment en fournissant un justificatif de votre nouvelle affiliation collective.

Comment résilier concrètement sa mutuelle ?



Les canaux possibles

Lettre recommandée avec accusé de réception (le plus traçable)

Déclaration en ligne, dès lors que l'assureur permet la souscription en ligne au jour de la résiliation (même si le contrat initial a été signé sur papier ou en agence)

Lettre simple ou e-mail, déclaration au siège de l'organisme, ou tout autre moyen prévu par le contrat, comme le téléphone

Ce que doit contenir votre demande

Vos nom, prénom et numéro d'adhérent

Les références du contrat à résilier

La mention de votre volonté de résilier au titre de la résiliation infra-annuelle

La date souhaitée, en tenant compte du préavis d'un mois

Adressez votre demande à l'adresse de résiliation que votre organisme indique dans vos documents contractuels.



Bon à savoir : si vous résiliez vous-même, conservez une preuve d'envoi. L'assureur dispose de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation pour rembourser la fraction de cotisation correspondant à la période non couverte.

La demande de résiliation peut se faire par plusieurs canaux depuis la loi du 14 juillet 2019. La loi du 16 août 2022 y a ajouté la résiliation en ligne, applicable depuis le 1er juin 2023.Adressez votre demande à l'adresse de résiliation que votre organisme indique dans vos documents contractuels.si vous résiliez vous-même, conservez une preuve d'envoi. L'assureur dispose depour rembourser la fraction de cotisation correspondant à la période non couverte.

Quels sont les motifs de résiliation d'une mutuelle ?

Motif Délai pour résilier Justificatif requis Résiliation infra-annuelle (après 1 an) À tout moment, effet sous 1 mois Aucun Changement de situation (mariage, déménagement, autre changement professionnel) 3 mois après l'événement Oui Adhésion à une mutuelle d'entreprise obligatoire À tout moment Attestation d'affiliation Hausse de tarif non prévue au contrat Selon conditions du contrat Avis d'échéance Échéance annuelle Préavis contractuel (souvent 2 mois) Aucun La hausse des cotisations est une préoccupation fréquente des assurés. Une augmentation de prime, lorsqu'elle n'est pas directement liée à une évolution des garanties, peut dans certains cas ouvrir un droit de résiliation selon les clauses du contrat. Vérifiez vos conditions générales pour connaître les modalités applicables.

Au-delà de la résiliation infra-annuelle, plusieurs situations ouvrent un droit de résiliation, parfois même durant la première année de contrat. Ces motifs légitimes permettent de rompre le contrat sans attendre l'échéance.La hausse des cotisations est une préoccupation fréquente des assurés. Une augmentation de prime, lorsqu'elle n'est pas directement liée à une évolution des garanties, peut dans certains cas ouvrir un droit de résiliation selon les clauses du contrat. Vérifiez vos conditions générales pour connaître les modalités applicables.

Radiation de la mutuelle : pourquoi et quels droits ?



Les causes courantes de radiation

Non-paiement des cotisations : après une mise en demeure restée sans effet, l'organisme peut suspendre puis résilier le contrat.

Départ de l'entreprise : la fin d'un contrat de travail met fin à l'affiliation à la mutuelle collective obligatoire.

Changement de situation familiale affectant les conditions d'adhésion. Si vous êtes radié d'une mutuelle d'entreprise à la suite d'un départ, vous pouvez bénéficier de la portabilité des droits. Ce dispositif permet de conserver gratuitement vos garanties pendant une durée pouvant aller jusqu'à 12 mois, sous réserve d'une rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage (hors licenciement pour faute lourde), et dans la limite de la durée du dernier contrat.



Ce qui peut arriver : une mutuelle qui résilie un contrat sans en informer clairement l'assuré. En cas de non-paiement, l'organisme doit respecter une



Attention à la couverture après résiliation : pour éviter toute période sans complémentaire, veillez à ce que votre nouveau contrat prenne effet exactement au moment où l'ancien s'arrête. C'est précisément ce que coordonne le nouvel assureur lors d'un changement de mutuelle individuelle.

La radiation correspond à la fin de votre affiliation à une mutuelle, à l'initiative de l'organisme. Elle se distingue de la résiliation, qui est à votre initiative. Plusieurs causes peuvent l'expliquer.Si vous êtes radié d'une mutuelle d'entreprise à la suite d'un départ, vous pouvez bénéficier de la portabilité des droits. Ce dispositif permet de, sous réserve d'une rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage (hors licenciement pour faute lourde), et dans la limite de la durée du dernier contrat.une mutuelle qui résilie un contrat sans en informer clairement l'assuré. En cas de non-paiement, l'organisme doit respecter une procédure de mise en demeure avant toute radiation . Si vous estimez ne pas avoir été prévenu, demandez par écrit le détail de la procédure suivie et les dates de notification.pour éviter toute période sans complémentaire, veillez à ce que votre nouveau contrat prenne effet exactement au moment où l'ancien s'arrête. C'est précisément ce que coordonne le nouvel assureur lors d'un changement de mutuelle individuelle.

Changer de mutuelle en gardant la bonne couverture reste à charge plus élevé sur des postes importants comme l'optique, le dentaire ou l'hospitalisation. L'objectif est une couverture adaptée à votre situation réelle et à celle de votre famille.



Quelques repères pour anticiper votre changemen t :

Identifiez vos dépenses de santé récurrentes des derniers mois

Vérifiez les plafonds de remboursement et les éventuels délais de carence (période pendant laquelle certaines garanties ne s'appliquent pas encore) du nouveau contrat

Contrôlez la date d'effet pour une continuité sans rupture

Confirmez que le nouvel assureur gère bien la résiliation de l'ancien contrat Pour estimer une couverture correspondant à vos besoins, vous pouvez réaliser un Avant de résilier, prenez le temps de comparer les garanties plutôt que le seul montant de la cotisation. Une mutuelle moins chère peut laisser unsur des postes importants comme l'optique, le dentaire ou l'hospitalisation. L'objectif est une couverture adaptée à votre situation réelle et à celle de votre famille.Quelques repères pour anticiper votre changemen t :Pour estimer une couverture correspondant à vos besoins, vous pouvez réaliser un devis assurance santé en ligne , puis faire le point avec un conseiller si vous souhaitez un accompagnement personnalisé. Les conditions précises et les garanties incluses figurent toujours au contrat, qu'il convient de lire attentivement avant toute souscription.





La rédaction vous conseille < > Quelle est la meilleure assurance habitation en ligne en 2026 ? Quels sont les Français qui envisagent un changement de mutuelle en 2026 ?