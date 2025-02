Vacances Bleues : un trio d'adresses pour démarre l'année en douceur Avec le démarrage de cette la nouvelle année, prenons le temps de faire une pause et de prendre soin de soi. Entre les bonnes résolutions à tenir et le rythme effréné du quotidien (même quand on est à la retraite), les premières semaines de l’année sont le moment idéal pour s’offrir un instant de calme et de renouveau. A ce titre, Vacances Bleues propose trois adresses cosy pour entamer 2025 sous le signe de la douceur et du ressourcement. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 03/02/2025

Le Splendid**** à Dax : Une immersion sensorielle dans un cadre Art Déco



Dans la capitale historique du thermalisme, Dax (40), l’hôtel Splendid**** offre un cadre où se mêlent élégance et modernité.



Classé monument historique, cet établissement des Années folles propose au sein de son architecture Art Déco, des prestations haut de gamme et parmi elles, un spa de 1.800 m² signé Cinq Mondes, véritable invitation à la relaxation.



Entre un parcours aquasensoriel immersif, alternant climats tropicaux et nordiques et des rituels comme le soin « Fleurs de Bali » conçu pour sublimer le teint et apaiser l’esprit, chaque instant va devenir un voyage sensoriel.



Massages en duo, hammams privatifs et douches expériences viennent compléter cette bulle de sérénité. A noter les nouveautés cette année : une grotte de sel pour un moment d'halothérapie insolite ainsi qu’une expérience avec la nouvelle salle de relaxation immersive qui inclut casque audio et tablette intéractive.







La Villa Marlioz d’Aix-les-Bains : bien-être au cœur de la Savoie



Nichée entre les montagnes majestueuses des Alpes et le lac du Bourget, la Villa Marlioz est une oasis de tranquillité. Cet établissement de 80 grandes chambres climatisées -entièrement rénovées en 2024- propose un espace bien-être propice à la détente.



Il est composé d’une piscine intérieure chauffée, d’un sauna et de soins sur-mesure signés Thalgo, l’une des références de la cosmétique marine, pour revitaliser le corps tout en calmant l’esprit.



Pour les amateurs d’activités douces, des séances de yoga ou de méditation viennent compléter cette expérience savoyarde tandis que l’air pur des Alpes invite à de longues balades en pleine nature. En solo, en couple et même en famille.







L’Eden des Cimes à Belle Plagne : une pause gourmande au pied des pistes



Installé à 2.100 mètres d’altitude, l’Eden des Cimes*** incarne tout l’esprit chaleureux de la montagne.



Situé au cœur de la station de Belle Plagne, cet hôtel cosy -entièrement rénové en 2024- propose une atmosphère conviviale, renforcée par la chaleur de son bar-cheminée.



Après une journée sur les pistes, rien de tel qu’un chocolat chaud ou une bonne crêpe pour se réchauffer et savourer ces instants de repos et de bien-être. Sa décoration mêle bois et détails alpins pour une ambiance à la fois détendue et élégante.



Grâce à son emplacement idéal, à quelques mètres des remontées mécaniques, ce refuge est parfait pour prolonger le plaisir des vacances au ski dans un cadre accueillant et familial.







