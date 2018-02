Article publié le 27/02/2018 à 05:04 | Lu 446 fois Un froid polaire s'installe sur la France : faites attention à votre coeur Alors qu’un froid polaire s’installe sur la France, obligeant le gouvernement à réactiver le plan grand froid dans 68 départements, la Fédération Française de Cardiologie vous rappelle que le froid affecte le cœur et les artères et vous livre ses conseils pour protéger votre cœur en hiver. Allez un peu de chaleur.

Selon Météo France, le temps va rester glacial dans les jours à venir… Jusqu’à – 7 degrés à Strasbourg et Lyon, – 6 à Lille et Toulouse, – 5 à Paris et Bordeaux et même – 9 degrés à Clermont-Ferrand. Comme le rappelle la FFC et d’après une étude publiée par le British Medical Journal, chaque réduction de température de 1°C est associée à une élévation de 2% du risque d’infarctus du myocarde dans les 4 semaines qui suivent, les périodes les plus à risque étant les 2 premières semaines.



Ainsi, chaque hiver, l’organisme doit mobiliser davantage d’énergie pour contrer les effets du froid et maintenir la température du corps. Pour cela, le cœur se met à battre plus rapidement, sa consommation d’oxygène augmente et les vaisseaux se contractent, favorisant la coagulation du sang. Par ailleurs on le sait peu, mais le froid est aussi une source de déshydratation, ce qui réduit la fluidité du sang et demande plus d’effort au cœur pour fonctionner.



« On parle trop peu de cet impact du froid sur le risque cardio-vasculaire, qui reste de ce fait assez mal connu. Le nombre d’accidents cardio-vasculaires augmente en hiver et ces derniers sont responsables d’environ la moitié de la surmortalité à cette saison. En hiver, la moindre activité physique demande un effort important au cœur, si bien que marcher dans le froid équivaudrait à courir un 100 mètres. Les artères coronaires se contractent, ce qui peut provoquer une rupture des plaques d’athérome (NDLR : amas graisseux déposés sur leurs parois). Cela peut alors induire un accident aigu par thrombose », explique le Pr. Claire Mounier-Vehier, cardiologue au CHU de Lille et Présidente de la Fédération Française de Cardiologie.



Comme le précise la FFC, les personnes les plus à risque sont celles souffrant d’une pathologie cardio-cérébrovasculaire (hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, antécédent d’infarctus du myocarde, angine de poitrine, revascularisation coronaire ou artérielle (stent, pontage…), maladie des valves cardiaques…), troubles du rythme cardiaque, accident vasculaire cérébral… Ainsi que les personnes de plus de 70 ans, car en vieillissant, l’organisme s’adapte moins bien aux variations de température.



Le danger existe avec des températures négatives, mais aussi avec des variations de températures d’un jour à l’autre, en sachant que le vent décuple la sensation de froid et ses méfaits.

​Quatre conseils pour prendre soin de son cœur en hiver • Se couvrir chaudement en particulier les extrémités et la tête, notamment pour les hommes chauves, qui présentent un risque accru d’accident cardiaque pour éviter les phénomènes vasoconstricteurs.

• Eviter les efforts brutaux dans le froid sans échauffement préalable pour s’acclimater au froid, comme faire du sport en extérieur ou déneiger sa voiture.

• Limiter ses activités en cas de pic de pollution associé à des températures froides, car les microparticules et le monoxyde d’azote augmentent le risque d’infarctus.

• Être attentif au moindre symptôme : sensation d’oppression dans la poitrine, palpitation, essoufflement ou douleur thoracique à l’effort, vertiges, et consulter sans tarder.