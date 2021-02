Uber offre 10.000 courses aux personnes âgées pour se rendre sur leur lieu de vaccination

Dans le cadre de la campagne vaccinale organisée par le gouvernement (avec plus ou moins d’efficacité, mais cela est un autre débat), la société Uber a souhaité s’engager à aider les personnes âgées et les personnes prioritaires à se faire vacciner.



Dans ce contexte, si vous avez plus de 75 ans, ou que vous êtes soignant ou que vous êtes en situation de handicap, l’entreprise vient d’annoncer 10 000 courses gratuites pour vous conduire vers le centre de vaccination le plus proche de chez vous.



Pour profiter de cette offre, il suffit d’entrer le code 10MMV2021FR dans votre appli et c’est parti. Si vos grands-parents n’ont pas l’application Uber sur leur téléphone, nous comptons sur vous pour les aider et, pourquoi pas, les accompagner.



Uber offre également 10.000 courses à des partenaires associatifs, dont mille seront dédiées au Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA) afin de les aider à emmener les plus vulnérables se faire vacciner.