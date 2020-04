Télésoin : une séance de kiné en ligne, c'est possible !

On le sait, les télésoins ont le vent en poupe depuis déjà quelques années… Mais la téléconsultation connait actuellement un véritable boom depuis la survenue du covid-19.



On peut d’ailleurs imaginer qu’après, plus rien de ne sera comme avant en la matière et que les télésoins seront entrés dans notre quotidien et dans nos habitudes.



Dans cet esprit, un récent arrêté paru il y a quelques jours au JO permet la réalisation de certains actes de kinésithérapie en télésoins. De fait, et jusqu'au 11 mai 2020, un kiné pourra réaliser une séance à distance (en vidéo) en utilisant un site ou une application sécurisés, via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipés d'une webcam et reliés à internet.



Cela à certaines conditions : il faut en effet, qu’un premier soin ait eu lieu en présence du patient précédemment. Et pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise. De nombreux actes de rééducation sont ainsi réalisables « en ligne et à distance ». Ils sont également pris en charge par l'Assurance maladie.