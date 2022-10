Salon de l'Auto : y aller ou ne pas y aller ?

La question se pose alors pour les amateurs, notamment les provinciaux de savoir si le déplacement en vaut la peine.



Il faut savoir en effet que la plupart des grands constructeurs ont décidé de faire l’impasse sur l’événement. C’est ainsi que parmi les absents, on compte Mercedes Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Toyota, Hyundai, Kia, Ford, Mazda, Volvo, Suzuki mais aussi les marques du groupe Stellantis comme Citroën, Fiat, Alfa Romeo et Opel.



Seules les marques Peugeot, DS et Jeep seront présentes. En revanche les constructeurs chinois ont répondu présent et exposeront leurs modèles.



Quant aux modèles qui font rêver, il ne faut pas rêver on ne les verra pas non plus.



Joël Chassaing-Cuvillier



L'édition 2022 du Mondial de l'automobile de Paris se tient du 17 au 23 octobre 2022 au Parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris.