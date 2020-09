Article publié le 08/09/2020 à 01:00 | Lu 72 fois SNCF : remboursement et échange des voyages sans frais





Afin d'accompagner la reprise des activités en France dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, la SNCF permet d'échanger ou de vous faire rembourser gratuitement vos billets de train TGV INOUI, OUIGO, Intercités et TER pour vos voyages. L'opération lancée par la SNCF jusqu'au 31 août 2020 est donc reconduite jusqu'au 1er novembre 2020 inclus.





TGV INOUI et Intercités :

Votre demande d'échange ou de remboursement sans frais peut se faire jusqu'au moment du départ de votre train. Si votre demande est faite après le départ de votre train ou que vous ne parvenez pas à annuler votre billet, vous pouvez en demander le remboursement auprès du Service Clientèle uniquement, dans les 60 jours.



OUIGO :

Votre demande d'échange ou de remboursement sans frais peut se faire jusqu'à 1h30 avant le départ de votre train.



TER :

En cas de correspondance avec un parcours TGV ou Intercités : tous les voyages jusqu'au 1er novembre 2020 inclus peuvent être échangés et annulés sans frais jusqu'au départ du train depuis la rubrique « Mes commandes » du site internet.



Si la demande est faite après le départ de votre train ou que vous ne parvenez pas à annuler votre billet, vous pouvez en demander le remboursement auprès du Service Clientèle uniquement, dans les 60 jours.



Source









