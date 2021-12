Article publié le 08/12/2021 à 01:00 | Lu 54 fois Revenus supplémentaires : faut-il investir en SCPI ?





Les SCPI ou Sociétés Civiles de Placement Immobilier, connues aussi sous le nom de “pierre-papier”, font partie des investissements immobiliers les plus choisis par les Français. Mais de quoi s’agit-il véritablement ? Quelles sont les raisons qui poussent les investisseurs à opter pour les SCPI au détriment des épargnes classiques comme les contrats d’assurance-vie par exemple ? On vous dit tout à travers cette revue.

SCPI, pour enrichir son patrimoine et augmenter ses revenus

L’une des meilleures raisons pour



De plus, cette alternative permet aux particuliers qui sont déjà propriétaires de biens, de diversifier leur portefeuille immobilier. Non seulement, l’investisseur augmente ses revenus, mais il réduit également le risque global de son investissement.



Les particuliers retraités sont nombreux à souhaiter devenir détenteurs de parts d’une SCPI. Grâce à ce type de placement, ils sont à l’abri du besoin quand le moment de la cessation d’activité sera venu. Ainsi, ils pourront faire face à une baisse particulière de leur pouvoir d’achat et se constituer un revenu supplémentaire pour faciliter l’arrivée de la retraite.



Simplicité, rentabilité et taux de rendement important

Contrairement aux autres investissements immobiliers locatifs détenus directement par le particuliers, les SCPI présentent l’avantage d’une réglementation moins complexe. Il est donc plus accessible aux contribuables.



Pour investir en SCPI, il lui suffit de choisir la société qui vous convient et d’acheter vos parts. Une fois que vous êtes détenteur, vous pouvez percevoir les recettes locatives versées par les locataires à hauteur de la somme que vous avez investi. C’est la société civile qui s’occupe de la gestion des biens immobiliers.



Les SCPI présentent également l’avantage d’une importante rentabilité sur le marché de l’investissement locatif. En effet, elles peuvent rapporter jusqu’à 6,0% de rendement pour les placements les plus intéressants.



Comparées aux investissements habituels tels que le



Bien choisir les types de SCPI sur lesquels investir

Selon le bien immobilier concerné et les bénéfices perçus par l’investisseur, les SCPI peuvent prendre différentes formes. On distingue les SCPI de rendement, les SCPI de plus-value ou de valorisation et les SCPI fiscales.



Le plus souvent, les investisseurs sont nombreux à opter pour les SCPI de rendement. Le succès de ce type d’investissement est dû à la baisse du taux offert par les livrets d’épargne et des fonds en euros des contrats d’assurance-vie.



Pour vous aider à choisir les SCPI avec le plus de potentiel, le mieux serait de se confier à une société spécialisée. Il s’agit ici d’une société qui se charge de trouver les meilleures SCPI sur le marché afin de faciliter la tâche aux contribuables.



