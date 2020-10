Article publié le 12/10/2020 à 01:00 | Lu 229 fois Restaurants dans les zones d'alerte maximale : en savoir plus sur le protocole sanitaire





Nombre de personnes à table, distanciation physique, port du masque, carnet de contact, réservation en ligne ou par téléphone, paiement à la table... Dans la métropole d'Aix-Marseille, en Guadeloupe ainsi qu'à Paris et dans sa petite couronne où l'évolution de la situation épidémique est particulièrement préoccupante, les restaurants sont soumis à de nouvelles mesures sanitaires depuis le 6 octobre 2020 et pour une durée de 15 jours. Ces mesures sont également appliquées à Grenoble, Lille, Lyon et Saint-Étienne depuis le 10 octobre 2020. Le détail avec Service-Public.fr.





Elles s'appliquent dans les territoires concernés par arrêtés préfectoraux pour une durée de 15 jours à compter du 6 octobre 2020 et seront réévaluées à l'issue de cette période.



Les établissements concernés sont les restaurants dits traditionnels, les cafétérias, les établissements en libre-service ainsi que la restauration rapide.



Il n'y a pas de restriction d'horaires pour l'ouverture de ces établissements.



Attention : les débits de boisson sont fermés. Cependant, ceux proposant de la vente de boisson à titre accessoire de la restauration peuvent rester ouverts.



Respect des gestes barrières

Espace libre d'au moins 1 mètre entre les chaises de tables différentes, éventuellement complété par la mise en place d'écrans de protection.

Port de masque couvrant le nez, la bouche et le menton pour le personnel en salle, à la réception et en cuisine (masque grand public en tissu réutilisable ou à usage médical répondant aux spécifications de l'Afnor).

Port de masque pour les clients jusqu'au service du premier plat, à remettre lors de leurs déplacements et entre les services.

6 personnes maximum par table (au lieu de 10 jusqu'à présent).



À savoir : Le téléchargement et l'activation de l'application StopCovid sont recommandés dans les établissements mais pas obligatoires.



Accueil

Mise en place d'un cahier de rappel à l'entrée des restaurants qui conditionnera l'accès à l'établissement.



Les clients y laisseront leurs coordonnées (nom, prénom, numéro de téléphone et courriel) et le restaurateur mettra ce cahier à la disposition de l'Agence Régionale de Santé ou de l'Assurance maladie en cas de déclenchement d'une recherche de cas contact. Dans tous les cas, ces données seront détruites après un délai de 14 jours.



Réservation en ligne ou par téléphone privilégiée.

Organisation de la circulation des clients à l'intérieur du restaurant et incitation à la limitation de leurs déplacements.

Affichage de la capacité maximale d'accueil nécessaire au respect des mesures.

Fermeture temporaire des vestiaires.

Mise à disposition des distributeurs de solution hydro-alcoolique facilement accessibles (au minimum à l'entrée du restaurant et au mieux sur chaque table).

Interdiction de consommer des boissons debout à l'intérieur et à l'extérieur du restaurant.

Paiement à la table des consommateurs afin d'éviter les déplacements.



À noter : la prise de température des clients à l'entrée des établissements n'a pas été retenue.



Rappel des mesures déjà existantes

Respect des gestes barrières.

Obligation pour les clients d'être assis dans l'établissement.

Interdiction de porter de gants pour le personnel en salle.

Organisation spécifique des établissements (nomination d'un « référent Covid », mise à disposition des distributeurs de solution hydro-alcoolique, services accélérés).

Respect des règles de ventilation selon le règlement sanitaire relatif à la restauration commerciale.

Limitation de la mise à disposition des objets pouvant être touchés par plusieurs clients (par exemple, le sel ou le poivre peuvent être proposés en sachets unitaires).



À savoir : les contrôles de ces dispositions seront renforcés.



