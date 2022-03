Article publié le 21/03/2022 à 01:00 | Lu 172 fois Rénovation des résidences autonomie : l'appel à projets 2022 est ouvert !





L’Assurance retraite et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ont lancé il y a quelques jours, un appel à projets visant à financer des travaux de réhabilitation en résidences autonomie et, pour la première fois, la création de tiers-lieux. L’idée ? améliorer le cadre de vie des ainés, favoriser le maintien de leur autonomie et l’ouverture sur l’extérieur. Détails.





Cette année, en 2022, elles vont mobiliser plus de 30 millions d’euros grâce aux crédits du Ségur de la Santé et du plan France Relance. Et pour la première fois, une enveloppe d’1,5 million d’euros sera destinée à la création de tiers-lieux dans les résidences.



Pour ce faire, les porteurs de projets vont devoir imaginer un tiers-lieu convivial, citoyen et intergénérationnel basé sur la rencontre et le « faire-ensemble » et de surcroit, inscrit dans une démarche de développement social local.



Par ailleurs, le projet devra être élaboré en lien avec un ou plusieurs acteurs du territoire et avec les résidents, leurs proches, les professionnels, ainsi que les habitants et acteurs du quartier.



Autre nouveauté, les deux organisateurs pourront financer les dépenses relatives aux prestations intellectuelles nécessaires aux travaux, telles que la définition de la stratégie immobilière et patrimoniale, à la programmation du projet, l’assistance à maitrise d’ouvrage en matière d’accessibilité, le pilotage et la coordination du chantier, l’assistance à maîtrise d’usage…



« Le Ségur de la Santé, ce ne sont pas que les EHPAD. Pour garantir un meilleur accompagnement de la perte d’autonomie pour nos concitoyens âgés, il faut également diversifier la palette de solutions d’accueil en « habitat intermédiaire » » précise Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’Autonomie.



Et de poursuivre : « car le domicile et l’EHPAD ne sont pas l’alpha et l’oméga de la prise en charge des personnes âgées. C’est pourquoi j’ai souhaité que des crédits soient dédiés à « l’habitat intermédiaire » dans le cadre du Ségur de la Santé. Avec une enveloppe nationale de 175 millions d’euros entre 2021 et 2024, en direction majoritairement des résidences autonomie ».



En résumé, un porteur peut déposer un projet portant sur l’une des dimensions ou l’ensemble des dimensions suivantes :

• la réhabilitation du bâti (modernisation, adaptation), l’aménagement des espaces - intérieurs ou extérieurs – l’équipement des résidences, y compris les équipements numériques

• la création d’un tiers-lieu

• l’appui pour des prestations intellectuelles visant à améliorer, accélérer ou rendre possible un projet de réhabilitation



