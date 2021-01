Article publié le 19/01/2021 à 01:00 | Lu 217 fois Réductions et crédits d'impôt : versement d'une avance de 60%





Dons, garde d'enfants, emploi d'un salarié à domicile, hébergement en Ehpad, cotisations syndicales... Comment sont intégrés les réductions et crédits d'impôt dans ce nouveau mode de collecte de l'impôt sur le revenu ?





Ils sont calculés sur la base des dépenses indiquées dans la déclaration annuelle de revenus et versés avec une année de décalage.



Ainsi en 2020, les foyers ont perçu leurs réductions/crédits d'impôt relatifs à l'année 2019. En 2021, ils bénéficieront de ceux dus au titre de l'année 2020.



Si c'est le cas, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) vous verse le 15 janvier 2021 une avance correspondant à 60% du montant total des réductions et crédits d'impôt auxquels vous avez droit.



Pour savoir si vous allez toucher cette avance, vous pouvez consulter sur le site des impôts le tableau sur les réductions et les crédits d'impôt donnant droit à cette avance (dons aux œuvres, cotisations syndicales, emploi à domicile, frais de garde des jeunes enfants, dépenses liées à la dépendance, investissements locatifs...).



C'est par un virement libellé « AVANCE CREDIMPOT » que sera effectué ce paiement (le versement effectif sur le compte pouvant néanmoins varier en fonction des banques). Lorsque l'administration fiscale ne dispose pas des coordonnées bancaires des contribuables, c'est par lettres-chèques qu'ils recevront cette avance d'ici la fin du mois de janvier 2021.



