Réalité virtuelle pour évasion... virtuelle en maison de retraite !

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, sachez qu’un casque de réalité virtuelle (ou casque VR) est un dispositif qui se place devant les yeux et qui permet d'être immergé dans une réalité virtuelle créée numériquement.Ces casques VR sont généralement associés aux jeux vidéo mais peuvent également être utilisés dans d'autres contextes, tel que le propose « Réalité Virtuelle Pour Tous », pour les EHPAD ou les hôpitaux.Derrière un casque de VR, tout devient alors possible même pour des résidents parfois diminués physiquement. De fait, ce masque permet de s’évader et d’interagir avec un monde virtuel des plus réaliste. Et donc de vivre des expériences sensitives, où chacun peut réaliser ses rêves.Qu’il s’agisse d’une balade dans la reproduction du monde réel ou dans un univers totalement imaginaire ; l’expérience est à la fois visuelle et auditive. Sauter d’un gratte-ciel en chute libre, dévaler des montagnes russes à pleine vitesse, caresser des chats ou nager avec les dauphins…Autant d’expériences que Thierry Coupez, fondateur de cette entreprise aime faire partager aux résidents des EHPAD, qui affichent un immense sourire à chaque fin de séance.Récemment en Australie, afin d’aider sa grand-mère de 90 ans à lutter contre sa démence pendant le confinement, Mark Lewis Jackson , un Australien de 37 ans, a récrée en réalité virtuelle la maison de son aïeule, détruite en 2004, afin qu’elle puisse se replonger dans ses souvenirs de jeunesse.