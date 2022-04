Article publié le 15/04/2022 à 05:44 | Lu 48 fois Quand le nid vous pousse à prendre votre envol : elle créé sa marque à 55 ans





Emmanuelle Fylla Saint Eudes a 55 ans lorsque ses enfants quittent le domicile familial. Elle ressent alors en elle, le fameux syndrome du « nid vide ». Loin de se laisser abattre, elle décide de se reconvertir et de lancer sa propre marque de vêtements qu’elle baptisera Efyse (contraction de son nom).





« Le départ de mes enfants a été le déclic qui m'a incitée à concrétiser mon projet. Je savais qu'ils étaient heureux dans leur nouvelle vie d'adultes, alors j'ai voulu aussi prendre un nouveau départ, à ma manière » indique la créatrice.



C’est le pari fait par Emmanuelle Fylla Saint Eudes, la fondatrice de la marque de mode Efyse : à 55 ans, elle se lance dans une reconversion professionnelle et devient entrepreneur.



Animée par la volonté d’accompagner les femmes en toutes circonstances, cette quinqua parisienne fonde sa propre marque, Efyse, et crée son site internet en veillant à ce qu’il soit accessible aux personnes en situation de handicap, une cause qui lui tient à cœur.



Aujourd'hui, malgré la crise, Efyse continue de se développer : après avoir ouvert un pop-up store à Paris (à Saint-Germain-des-Prés), la jeune marque souhaite exporter son concept dans d’autres grandes villes de la mode, comme New York et Londres.



