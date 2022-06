Article publié le 15/06/2022 à 01:00 | Lu 158 fois Place l'argent d'une donation en SCPI, le bon plan ?





A partir d’un certain âge, anticiper la transmission de son patrimoine devient la priorité pour placer son argent. En France, les liens parentaux permettent de la faciliter et de limiter son imposition au travers de donations. Il existe en effet plusieurs types de donations, mais laquelle choisir pour ne pas se tromper ? Ensuite, le choix du bon placement reste essentiel car c’est celui que l’on lègue à ses enfants. La SCPI de rendement apparait comme un outil de taille pour transmettre un patrimoine à ses héritiers. Explications.

Quelle donation privilégier pour investir en SCPI ?

1. La donation simple pour investir en parts de SCPI

A titre d’exemple, un couple avec deux enfants peut ainsi donner à ses enfants 400.000 euros (chaque parent donne 100.000euros à chaque enfant) sans le moindre impact fiscal.



L’avantage de ce type de donation est que le choix est libre. Il est à la fois possible de donner une somme d’argent, de l’immobilier traditionnel ou bien des parts de SCPI préalablement achetées.



L’astuce de l’expert : Il est judicieux d’effectuer ce type de donation le plus tôt possible afin de pouvoir renouveler l’opération. Donner ses parts de SCPI à ses enfants leur permet de jouir dès le plus jeune âge de revenus complémentaires.



2. Le don familial de somme d’argent pour investir en parts de SCPI

Réaliser un don en somme d’argent afin d’investir en parts de SCPI permet au donataire de se créer un patrimoine immobilier grâce à l’achat de part de SCPI. Placer l’argent de cette donation sur des SCPI pouvant rapporter jusqu’à 6% permet de se créer un revenu complémentaire net de 150€ par mois par tranche de 31.865€.



L’astuce de l’expert : Ce type de donation est à privilégier lorsque la donation simple est amputée par la résidence principale. A La Centrale des SCPI, nous conseillons souvent cette option afin de mettre en place un démembrement viager de SCPI.



3. Les SCPI en démembrement viager

Le démembrement viager de parts de SCPI est une stratégie patrimoniale qui a pour but de préparer et à optimiser la transmission de son patrimoine. Son fonctionnement est simple, la part est séparé entre l’usufruit et la nue-propriété.



L’usufruit des SCPI est généralement conservé par le donateur et les héritiers récupèrent la nue-propriété. Lors du décès de l’usufruitier, le nue propriétaire récupère sans frais ni charge la pleine propriété.



Selon un barème fiscal, plus le démembrement viager de SCPI est effectué tôt, plus la valeur de la nue-propriété donnée est faible. Ainsi, plus vous donnez tôt, plus le démembrement viager est intéressant.



L’astuce de l’expert : Il est possible d’opérer une donation viagère au moment de l’acquisition des parts de SCPI ou a posteriori, auprès d’un notaire. Dans les deux cas, La Centrale des SCPI vous oriente vers la solution la plus adaptée à votre situation.



Pourquoi choisir la SCPI pour investir l’argent d’une donation ?

La SCPI de rendement est le placement à privilégier pour placer l’argent d’une donation sereinement. Acheter des parts de SCPI permet d’investir en immobilier locatif tout en délégant la gestion et les contraintes locatives à des sociétés agrées par l’AMF.



Les SCPI ont pour objectif la constitution de parcs immobiliers pouvant être composés de murs de bureaux, de commerces, d’immobilier médical ou encore d’immobilier logistique en France et à l’étranger. Le risque est ainsi dilué sur des centaines de biens et de locataires, soit une mutualisation bien plus forte que lors de l’achat d’un appartement.



« Les meilleures SCPI du marché distribuent un rendement à leurs associés pouvant atteindre 6% net, peu de placement réalisent la même performance avec une telle maitrise du risque. Les épargnants l’ont bien compris et sont toujours plus nombreux à nous contacter au 01.44.56.00.23 afin de constituer un portefeuille de SCPI pour placer l’argent d’une donation » nous confie Théo DARROMAN, manager au sein de La Centrale des SCPI, premier comparateur de SCPI en ligne.



En définitif les SCPI de rendement procurent les avantages de l’immobilier traditionnel sans ses contraintes. C’est un réel outil pour patrimonial pour augmenter ses revenus, préparer sa retraite et diversifier son patrimoine. C’est un placement immobilier qui a tout pour plaire à toutes les générations.



Qui contacter pour bénéficier de conseils pour investir l’argent d’une donation en SCPI ?

Ces nombreux atouts de la SCPI permettent de faciliter et d’optimiser la transmission de son patrimoine au travers de différents types de donations SCPI. Pour réaliser de telles opérations, vous n’avez pas à vous rendre chez un notaire, tout peut se faire 100% en ligne sur des plateformes dédiées.



En plus de proposer des outils digitaux de pointe, La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), plateforme de référence pour investir en parts de SCPI met à disposition un guide SCPI complet, des actualités SCPI quotidiennes et des classements SCPI par thématiques.



De plus, des experts reconnus vous proposent des services juridiques et fiscaux se tiennent disponibles au 01.44.56.00.23 pour vous accompagner vers la réussite de l’investissement d’une donation.



Investir en SCPI de rendement apporte à la fois un confort de gestion et une rentabilité bien plus attrayante que les livrets bancaires et les assurances-vie en fonds en euros.



Bien plus simple qu’un appartement locatif, investir en parts de SCPI permet à son tour d’anticiper et de faciliter sa transmission. Pour ne pas se tromper, il reste primordial de recourir à des spécialistes des SCPI et de l’ingénierie patrimoniale avant d’investir ou d’effectuer la moindre donation SCPI.



Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.



Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.



