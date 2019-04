Article publié le 09/04/2019 à 01:00 | Lu 116 fois Paris : ouverture d'un Ménopause café le 25 mai prochain Voici un concept intéressant. En effet, le 25 mai prochain à Paris dans le 2ème arrondissement, le Ménopause Café va dévoiler son premier lieu éphémère (sur une journée seulement) pour le grand public visant à ouvrir le dialogue et échanger sur la ménopause.

La cinquantaine, c’est généralement l’âge auquel la ménopause apparait en moyenne. Durant cette période, les femmes sont sujettes à de nombreux changements qui viennent perturber leur rythme de vie en raison d’un important bouleversement hormonal. Pas toujours facile à vivre au quotidien aussi bien psychologiquement que physiquement.



Dans ce contexte, le Ménopause Café a pour but d’informer et de sensibiliser les femmes de 40 ans et plus aux différents aspects de la ménopause, de même qu’à ses conséquences directes et indirectes sur la vie quotidienne, la vie professionnelle ou la santé.



Ce nouveau concept de rencontres informelles organisées par des professionnels de santé va consister en une matinée speed-talking. Les femmes sont conviées à venir avec leurs ami(e)s ou leur conjoint(e) pour assister à un moment convivial autour d’un petit-déjeuner agrémenté de thé, café, jus de fruit et viennoiseries lors d’une présentation d’introduction sur la ménopause.



Pendant 2 heures, les femmes, en groupe de 15 personnes, vont ensuite rencontrer tour à tour 8 professionnels de santé qui vont les informer et répondre à leurs questions. Assister au Ménopause Café n’implique pas forcément d’intervenir ! Beaucoup de femmes peuvent simplement venir écouter pour mieux se rendre compte qu’elles sont loin d’être les seules à traverser cette période délicate.



Ce concept est une initiative du GEMVI (Groupe d'Étude sur la Ménopause et le vieillissement hormonal), un groupe multidisciplinaire de réflexion sur la ménopause et le vieillissement hormonal animé par un Comité Scientifique de 25 membres, issus de 9 spécialités médicales ou chirurgicales.









