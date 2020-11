Article publié le 27/11/2020 à 09:26 | Lu 79 fois Ne touchez pas au pouvoir d'achat des retraités : une pétition contre la précarisation des ainés





Contrairement à ce que beaucoup imaginent, tous les retraités ne sont pas riches, loin de là. Dans le fait, un nombre grandissant des personnes âgées sont confrontées à la précarité… Dans ce contexte, une pétition lancée sur Change.org intitulée « Ne touchez pas au pouvoir d’achat des retraités ! » expose le sujet de la précarité grandissante chez les ainés.





Sans compter cette « foutue » pandémie qui ne va certainement pas arranger les choses… Avec in fine, des conséquences financières, sociales et sociétales dramatiques pour ces retraités qui vivent avec quelques centaines d’euros par mois.



C’est dans ce contexte que, portée par sept organisations de retraités, dont la CGT Retraités ou FGR-Retraités Fonction Publique, cette pétition met en avant le fait que cette classe de la population, particulièrement isolée de ses proches et exposée à la maladie ces derniers mois, a aussi vu ses revenus réduits ces derniers temps par la hausse de la CSG ou le gel des pensions.



Pourtant, précisent encore les organisations dans leur pétition : « ils (ndlr : les retraités) ne sont pas seulement des consommateurs utiles à l’économie, ils participent à hauteur de 8% à la production de richesses en France ».



Ainsi, selon les porteurs de pétition, les retraités s’avèrent particulièrement menacés d’austérité alors que « leur contribution à la vie sociale est décisive dans cette période de crise sanitaire et économique ».



Ils adressent donc à Emmanuel Macron, un appel pour préserver le pouvoir d’achat de ces ainés avec trois mesures concrètes : « 100 euros de suite pour rattraper notre pouvoir d’achat, à valoir sur la revalorisation des pensions calculée sur l’évolution du salaire moyen ; Accès à la santé pour tous ; et Prise en charge de la perte d’autonomie à 100% dans la branche maladie de la Sécurité sociale ».



