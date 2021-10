Article publié le 25/10/2021 à 01:00 | Lu 55 fois Mon espace santé sera disponible à partir du 1er janvier 2022





Testé depuis juillet 2021 dans trois départements pilotes, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme, l'espace numérique de santé Mon espace santé sera disponible pour tous les usagers dès le 1er janvier 2022 a annoncé le ministère de la Santé le 18 octobre 2021. Destiné à faciliter les démarches des usagers et les échanges avec les professionnels de santé pour une meilleure prise en charge, il remplacera le Dossier médical partagé (DMP).





Tous les usagers qui disposaient déjà d'un Dossier médical partagé (DMP) avant le 1er juillet 2021 retrouveront automatiquement leur dossier et leurs données de santé qui y sont stockées dès l'activation de Mon espace santé.



Que contiendra "Mon espace santé" ?

L'espace numérique de santé numérique intitulé « Mon espace santé » comprendra :

- une version améliorée du Dossier médical partagé (DMP) pour stocker et partager toutes les données de santé : ordonnances, traitements, résultats d'examens, imageries médicales, antécédents médicaux et allergies, comptes-rendus d'hospitalisation, vaccination ;

- une messagerie sécurisée pour les échanges entre patients et professionnels de santé ;

- un agenda santé pour gérer les rendez-vous médicaux et recevoir des rappels pour les dates clés des examens de contrôle (bilans, mammographie, vaccination...) ;

- un catalogue de services numériques de santé référencés par l'État pour découvrir l'offre des services utiles en santé et gérer les accès à ses données de santé.



Les données de santé pourront être rentrées par les professionnels de santé mais également par vous-même. C'est la différence avec le Dossier médical partagé (DMP) que seuls les professionnels de santé pouvaient alimenter.



A savoir : depuis le 1er juillet 2021, il n'est plus possible de créer de Dossier médical partagé (DMP), toutefois, il reste consultable. Il sera intégré dans Mon espace santé début janvier 2022.



A noter : l'espace numérique de santé numérique intitulé « Mon espace santé » a été construit en concertation avec les usagers et associations de patients, les professionnels de santé et les institutions.



