Article publié le 17/06/2020 à 02:41 | Lu 181 fois Logements seniors : quels hébergements choisir après 60 ans ?





Passer un certain âge, vivre dans un cadre de vie calme et sécurisé est un moyen de profiter pleinement de sa retraite. En France, de plus en plus de logements pour seniors voient le jour pour répondre à leurs demandes. De multiples choix s’offrent ainsi à eux et il devient alors, parfois compliqué de choisir un hébergement.





Les seniors peuvent choisir parmi 5 hébergements : la résidence seniors, les villages seniors, les foyers logements, les béguinages et les résidences autonomie.



1. Les résidences seniors

Les résidences seniors sont destinées aux personnes âgées autonomes et dynamiques qui souhaitent profiter d’un appartement adapté, sécurisé et confortable.



Au sein de ces résidences, vous avez la possibilité de choisir votre appartement allant du T1 au T3. Les logements sont meublés ou semi-meublés mais, vous avez toutefois le choix de mettre vos propres meubles pour plus de personnalisation.



Les appartements sont modernes, lumineux et spacieux. Toutes les pièces disposent d’une installation complète. Dans la cuisine, vous bénéficiez d’un réfrigérateur, d’une hotte, d’un plan de travail, de rangements et de plaques de cuisson. La salle de bain est ergonomique et disposent d’une douche ultra plate.



En règle générale, les appartements sont disponibles à la location. Cette location peut se faire à travers différents séjours. Les séjours “découvertes” permettent à ce titre, de découvrir le concept pendant quelques jours.



Les seniors peuvent facilement se familiariser avec la résidence senior, découvrir les services, rencontrer les personnes au sein de la résidence, loger dans un appartement meublé et participer à des activités.



Il y a également les séjours temporaires qui permettent de profiter pendant quelques mois, de la résidence par exemple pour un rapprochement familial ou bien, pour passer des vacances dans une nouvelle région.



Les séjours permanents sont quant à eux des séjours de très longue durée qui font l’objet d’un contrat de bail. Les seniors peuvent ainsi profiter de leur appartement comme pour une location standard.



2. Les villages seniors

Les villages seniors sont similaires aux résidences seniors. La différence majeure réside dans le fait qu’ils proposent moins de services et que ce sont plutôt des maisons seniors. De plus, les villages seniors se situent dans des régions plus rurales.



Les personnes âgées autonomes sont ainsi indépendantes et peuvent profiter pleinement de leur retraite dans un environnement de vie convivial et sécurisé. Elles profitent de logements vraiment adaptés à leurs besoins.



L'avantage des villages seniors c'est qu'ils resserrent les liens sociaux et permettent de rompre l'isolement. Pour entrer dans un village senior, il faut être un senior autonome avec un GIR qui se situe entre 4 et 6. Effectivement, aucun soin médical n'est prodigué.

3. Les foyers logements

Les foyers logements sont des hébergements pour seniors publics à caractère plutôt social. L’architecture est souvent plus classique et les loyers plus modérés. Il y a moins d’activités et d’animations mais, les seniors peuvent toutefois profiter de salles communes : salles de gymnastique, bibliothèques, restaurant…



Ils peuvent également profiter de services comme l’aide pour le ménage, la blanchisserie ou bien l’aide à la personne. Pour trouver un foyer logement qui vous convient, vous pouvez faire la demande directement au CCAS (centre communal d’action sociale) qui vous aidera dans votre projet.



4. Les béguinages

Les béguinages étaient autrefois des habitations religieuses que l’on nommait “béguines”. Répandu dans le Nord de la France ; les béguinages sont aujourd’hui en rénovation et se transforment ainsi en logements pour seniors.



Comme pour tous les autres logements, les béguinages sont destinés aux personnes âgées de plus de 60 ans qui sont autonomes et dynamiques. A vocation plutôt sociale, les béguinages disposent en moyenne de 20 logements contrairement aux résidences qui peuvent aller jusqu’à 100 appartements.



Parfaite alternative avec les maisons de retraite, le béguinage est un logement qui permet aux seniors de rompre la solitude, de faire de nouvelles rencontres et de profiter de tarifs accessibles.



5. Les résidences autonomie

Les résidences autonomie (les ex-foyer-logement), sont également des résidences à vocation sociale. Ces résidences permettent aux seniors de préserver leur indépendance et leur autonomie. Les seniors peuvent y habiter s’ils sont seuls ou en couple.



Il n’y a aucun soin médical en résidences autonomie. Les personnes âgées dépendantes doivent donc plutôt se diriger vers les maisons de retraite ou bien les EHPAD. Il est également possible de recourir à des aides pour financer le loyer comme par exemple, l’APA, l’ASH, l’APL.



Ces solutions de logements permettent d’offrir aux seniors un quotidien apaisant. A travers les différents services et activités, les seniors peuvent profiter vraiment de leur temps libre. Pour des appartements spacieux, des services de qualité et un accompagnement au quotidien, la résidence seniors est le type d'hébergement parfait pour les retraités.









