Article publié le 03/01/2022 à 11:35 | Lu 351 fois Listes électorales 2022 : jusqu'à début mars 2022 pour s'inscrire





Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier.





Vous pouvez vous inscrire :

- en ligne, grâce au téléservice disponible sur

- en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ;

- par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.



Attention : dates limites d'inscription sur les listes électorales

Inscription en ligne

Élection présidentielle

Jusqu'au 2 mars 2022



Élections législatives

Jusqu'au 4 mai 2022



Inscription en mairie ou par courrier

Élection présidentielle

Jusqu'au 4 mars 2022



Élections législatives

Jusqu'au 6 mai 2022



