Lieux de culte : 30 personnes maximum pour les cérémonies religieuses

Les cérémonies peuvent désormais être organisées dans les conditions suivantes :

- deux sièges doivent rester libres entre chaque personne ou entité familiale (groupe de personnes partageant le même domicile) ;

- seule une rangée sur deux est occupée.



Par ailleurs, toute personne de plus de 11 ans doit porter un masque de protection qui peut momentanément être retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.



Pour se rendre dans un lieu de culte, il faut se munir d'un document attestant le motif de sortie hors de son domicile. Des modèles d'attestation de déplacement dérogatoire sont disponibles.



À savoir : Saisi par des associations, fidèles et membres du clergé catholiques, le Conseil d'État, dans une décision du 29 novembre 2020, avait invité à une clarification des dispositions sur les mariages ainsi que sur les justificatifs de déplacement et appelé à une concertation avec les représentants des principaux cultes.



À noter : Ces mesures sont susceptibles d'évoluer à partir du 15 décembre 2020 lors de la première phase de déconfinement.