Les secondes vins, le plaisir du nom Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes assemblages ni les mêmes parcelles, mais le soin apporté à l’élaboration de ces vins n’a rien à envier à celle consacrée au chef de famille. Outre le sentiment valorisant d’enrichir sa table d’un nom réputé -les invités se sentent mis en valeur-, on a en outre le plaisir de découvrir des produits parfaits pour accompagner des repas souvent élaborés pour s’accorder avec ces vins. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 10/04/2025

Margaux, Pauillac, Saint Julien voilà trois appellations qui sont les symboles des vins de bordeaux.



En Saint-Julien, c’est Les Fiefs de Lagrange qui s’invite à notre table. Issu de différentes parcelles intégrées aux 118 ha du vignoble de Château Lagrange, Les Fiefs de Lagrange du millésime 2020 est le résultat d’un assemblage de trois cépages : 47% de cabernet sauvignon, 44% de merlot et de 9% de petit verdot.



De la pluie et un hiver assez doux, voilà les conditions climatiques pour ce millésime au rendement limité mais avec de jolis fruits.



Au-delà de sa robe d’un rubis dense, Les Fiefs est un vin élégant bien construit où l’on retrouve des notes de petits fruits noirs. Une mâche discrète, des tanins légers, voici un vin qui sera apprécié par les plus délicats.



Ce joli vin est élevé pendant 13 mois dans 20% de barriques neuves avec un assemblage effectué juste avant la mise en bouteilles. Un vin élégant jusque dans sa présentation avec une étiquette blanche toute simple et son nom écrit en anglaises, le tout sans fioritures.



Les Fiefs de Lagrange 2020 est disponible chez les cavistes aux environs de 28€.



Quittons le vignoble de Saint-Julien en remontant vers l’océan, pour atteindre le vignoble voisin de Pauillac et le Fleur de Pédesclaux.



Créé en 2009, le second vin du Château Pédesclaux, le Fleur possède sa propre identité avec notamment une prédominance du merlot qui lui apporte une certaine suavité.



Pour ce millésime 2022, le Fleur de Pédesclaux a bénéficié de conditions climatiques contrastées qui au final, restent favorables avec une précocité des vendanges.



Pour ce millésime, c’est un assemblage de 49% de merlot, de 46% de cabernet sauvignon et de 5% de petit verdot qui est privilégié. Autre fait marquant, ce millésime est le premier à être certifié agriculture biologique, un choix de la famille Lorenzetti qui possède ce domaine depuis 2009.



Ce Fleur de Pédesclaux affirme une belle fraîcheur en bouche suivie d’une longueur délicate et soyeuse. Les petits fruits noirs laissent venir des tanins légers. Quant à sa robe d’un joli rubis, elle éclaire le verre d’un bel éclat.



Un vin délicat que l’on accordera facilement avec un carré d’agneau. Fleur de Pédesclaux 2022, environ 21€ chez les cavistes, un très beau millésime qui mérite une période de garde.



Changeons encore de terroir pour atteindre le vignoble de Margaux. Trois vins et deux millésimes, voici une courte sélection de second vin de ce terroir d’exception.



Le Labastide Dauzac du millésime 2022 est marqué par une sécheresse estivale qui influe sur le volume de production. En dépit de cela, l’année 2022 s’avère être un millésime remarquable. Issu de parcelles argileuses, le Labastide de Dauzac est un assemblage de 60% de merlot, de 36% de cabernet sauvignon et de 4% de petit verdot.



Précisons également que ce vin bénéficie du label Vegan avec, entre autres, une fertilisation biologique et surtout, un éventuel collage végétal et non à base de blancs d’œufs. Un choix qui permet de cibler une clientèle élargie.



L’élevage est réalisé en barriques de chêne pour une moitié et en foudres de chêne. Une robe dense comme une mûre annonce un nez de fruits noirs que l’on retrouve en bouche avec une mâche fruitée qui se termine par une belle longueur de tanins ronds et souples. Un vin de garde idéal pour la constitution d’une belle cave. Environ 30€ chez les cavistes.



BriO de Cantenac-Brown 2019 : avec l’année 2019, c’est encore un grand millésime pour le vignoble bordelais en dépit d’une météo compliquée au milieu de l’hiver. Ce BriO de Cantenac-Brown 2019 est le résultat d’un assemblage où le merlot est légèrement majoritaire à 48% face à 42% de cabernet sauvignon et avec un complément de 10% de cabernet franc.



Il a été élevé en barriques de chêne neuves à 25% et pour les 75% restant en barriques d’une année. Le nez aromatique laisse percevoir une belle élégance. En bouche, fruits noirs, tanins soyeux, voilà un vin flatteur qui ne cherche qu’à être aimé. Parfait avec un ris de veau.



Un vin de garde que l’on peut déguster dès maintenant. Disponible chez les cavistes environ 30€.



Restons en Margaux avec cette année 2019 pour aborder le Blason d’Issan. Sans doute, l’un des plus anciens seconds vins du bordelais. En effet, le Blason d’Issan a été créé au Château Issan dès 1995.



Comme pour le BriO, ce blason a profité des conditions climatiques idéales alternant périodes humides et épisodes de canicule pour bâtir un joli vin. On retrouve un assemblage avec une proportion majoritaire de merlot à 60% et de cabernet sauvignon à 40%.



Ce vin offre un joli nez fleuri aux arômes complexes qui annoncent une bouche fruitée et souple aux notes de petits fruits noirs aux tannins délicats. Chez les cavistes aux environs de 30%.



Joël Chassaing-Cuvillier







