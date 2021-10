Article publié le 25/10/2021 à 01:00 | Lu 76 fois Les revenus SCPI : une alternative parfaite pour compenser le passage à la retraite





Lorsque la cinquantaine approche, il est naturel de se poser des questions sur notre future retraite. Aujourd’hui, les opportunités d’investissement sont nombreuses pour permettre aux quinquagénaires de préparer leur retraite. Parmi les différentes alternatives pour se constituer une rente et faciliter l’arrivée à la retraite, investir en SCPI est l’une des meilleures… Mais pourquoi les revenus SCPI sont-ils aussi intéressants pour les retraités ?

Les SCPI, des revenus réguliers et avantageux

En investissant votre argent dans des parts de SCPI ou sociétés civiles de placement immobilier, vous vous constituez un complément de revenus réguliers et élevés. Il s’agit d’investir dans l’immobilier par l’intermédiaire d’une société de gestion immobilière qui possède plusieurs immeubles. En contrepartie d’une part d’une SCPI, vous percevez des loyers en dividendes de manière mensuelle ou trimestrielle.



Ainsi, les



Le SCPI représente donc un investissement avec un rapport rendement/risque très raisonnable pour l’épargnant. Encore plus que l’immobilier physique, le pierre papier est aujourd’hui une opportunité d’investissement plus qu’intéressant pour se préparer à la retraite.



Les SCPI, un investissement sûr et sans stress

La stabilité du revenu constitue également l’un des atouts de l’investissement en SCPI. A l’approche de la retraite, il est rassurant pour l’épargnant de percevoir un loyer régulièrement et qui ne touche pas le capital en lui-même.



De plus, comme l’achat et la gestion des biens immobiliers sont assurés totalement par les SCPI, les investisseurs n’auront pas à se soucier du patrimoine immobilier. Et même s’il n’y a pas à proprement parler de « 0 » risque comme dans tout



Cet aspect du SCPI est d’autant plus apprécié, car il s’agit de diversifier ses placements afin de réduire les risques. Pour avoir une certitude sur les bénéfices éventuels, il est toujours possible de vérifier le taux d’occupation de la SCPI. Ce dernier ne doit surtout pas être inférieur à 90% si vous souhaitez investir sûrement. Aussi, les SCPI se situant dans les grandes villes sont toujours les plus avantageuses.



Un placement souple et accessible

Si les épargnants apprécient beaucoup la hauteur des revenus SCPI et leurs stabilités, le meilleur atout de ce type de placement réside aussi dans sa flexibilité et son accessibilité. En effet, l’investisseur peut céder ses parts intégralement ou en les divisant suivant les proportions qu’il désire.



Il s’agit d’une option tout à fait idéale lorsque vous êtes dans le besoin mais que vous pouvez tout de même garder une partie de vos parts. avec quelques milliers d’euros, on peut devenir copropriétaire d’un parc immobilier et percevoir les dividendes mensuelles ou trimestrielles.



