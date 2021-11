Article publié le 03/11/2021 à 01:00 | Lu 151 fois Les rendez-vous de la retraite du 6 au 11 décembre 2021





Vous envisagez de prendre prochainement votre retraite ? Vous souhaitez faire le point sur votre situation ? L'Agirc-Arrco et l'Assurance retraite proposent les Rendez-vous de la retraite du 6 au 11 décembre 2021. Début novembre, vous pourrez prendre rendez-vous auprès d'un conseiller retraite, par téléphone ou dans l'un des 230 points d'accueil répartis sur tout le territoire, pour faire le point sur votre situation personnelle.





Vous pourrez lui poser gratuitement toutes vos questions sur la retraite de base et sur la retraite complémentaire. Vous obtiendrez des informations complètes et personnalisées en fonction de votre parcours professionnel et personnel.



L'événement s'adresse aux actifs, qu'ils soient proches ou non de la retraite. Des informations en ligne sur les droits et les services d'aide aux démarches compléteront l’événement.



Vous pourrez prendre rendez-vous à partir de début novembre, en vous rendant sur le site rdv-retraite.fr . Vous pourrez choisir un rendez-vous par téléphone ou en face à face dans l'un des 230 points d'informations répartis sur l'ensemble du territoire.



Les informations sur les horaires des rendez-vous prévus du 6 au 11 décembre seront très prochainement disponibles sur le site.



A titre d'exemple, au mois de juin dernier, les rendez-vous avaient lieu de 8h30 à 19h du lundi au vendredi et de 9h à 18h, le samedi.



L'Agirc-Arrco et l'Assurance retraite propose également « Flash retraite », événement en ligne pour y voir plus clair sur ses droits et anticiper ses démarches de retraite.



Ouvert du 15 au 24 novembre 2021, le site éphémère « Flash retraite » est destiné à informer tous les actifs, quel que soit leur âge, sur leurs droits, les démarches à effectuer et à leur apporter des conseils sur la préparation de la retraite de base et complémentaire.



Vous pourrez faire le point sur votre situation personnelle et estimer l'âge et le montant de votre future retraite, consulter votre relevé de carrière et obtenir la liste personnalisée des démarches à effectuer.



Retrouvez toutes les questions posées lors du tchat du mardi 29 juin 2021 avec les experts de l'Assurance retraite et de l'Agirc-Arrco.



