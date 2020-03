Les Œufs de Pâques, indispensables pour les petits

La période est compliquée est c’est un euphémisme, mais ce n’est pas une raison pour rompre une tradition séculaire qui chaque année réjouit les petits enfants lors de belles réunions de famille. La chasse aux œufs de Pâques doit exister encore cette année même en formule restreinte.



Dans des familles dispersées et isolées, des enfants sans leurs grands-parents le lien pourra être maintenu grâce aux différents moyens modernes comme skype ou whatsapp pour continuer cette année encore une chasse aux œufs qui réjouira les plus jeunes.



Une occasion pour trouver des chocolats qui sortent de l’ordinaire et offriront par leur aspect ludique un moment de répit pour oublier les mauvaises nouvelles. Des poussins scaphandriers, des poissons voyageurs, c’est le monde sous-marin que nous propose d’explorer la Maison du Chocolat avec sa collection spécial Pâques.



Nicolas Cloiseau, le créateur maison s’est encore une fois dépassé pour imaginer ce monde merveilleux qui éclairera le regard des petits chasseurs. Les yeux écarquillés des poussins dans leurs scaphandres seront la récompense des chasseurs victorieux au fond du jardin. Comme toujours ces « œufs » extraordinaires sont confectionnés avec les meilleurs cacaos aux provenances multiples.



Ghana, Vietnam, Grenade, c’est un voyage gustatif que les plus grands sauront également apprécier au travers des trois pièces proposées cette année : le Scaphandre de Pâques, le Poussin Hublot et l’Oeuf Vaisseau. Avec en prime la joie des enfants qui doivent être préservés des mauvais moments.



Joël Chassaing-Cuvillier