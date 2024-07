Les Jardins dr'Arcadie : une seconde résidence-senior à Lorient

Alternative à la maison de retraite et solution d’hébergement entre le domicile et les structures médicalisées, cette nouvelle résidence a pour ambition d’offrir, aux personnes âgées autonomes et semi- autonomes, un domicile mieux adapté à leur âge.



Pour rappel, Les Jardins d’Arcadie avaient ouvert en 2020, boulevard Laënnec à Lorient, une première résidence seniors, avec à sa tête Dorothée Moël toujours présente aujourd’hui. Une seconde résidence vient donc d’ouvrir ses portes, toujours à Lorient, passage Marguerite Caudan, à proximité du boulevard Cosmao Dumanoir.



Comme toutes les structures de ce groupe, elle bénéficie d’une situation centrale, à 600 mètres du centre-ville, près de la gare de Lorient dans le quartier Villeneuve. Elle propose 98 appartements du studio au T3, de 30 à 60 m², à partir de 1.050 euros par mois, équipés pour favoriser le confort et l’autonomie des seniors.



Cette redevance mensuelle inclut le service de conciergerie, la présence d’un personnel qualifié et disponible 7j/7, les accès à la résidence contrôlés et sécurisés par vidéo, le service de coordination et les animations.



Certains appartements disposent également d'un balcon ou d'un jardin. Bien qu'ils soient proposés meublés, les résidents sont tout à fait libres d'emménager avec leur propre mobilier afin de créer un intérieur qui leur ressemble.



Aux Jardins d'Arcadie de Lorient Villeneuve, les résidents bénéficieront d'espaces collectifs : un salon avec une bibliothèque, un espace TV et un espace restauration. La résidence dispose également d'un jardin. La conciergerie à l'accueil permet quant à elle, aux résidents, de bénéficier de services personnalisés et d'être au contact de l'équipe.



Comme toutes les résidences du groupe, cette de Lorient Villeneuve propose un programme complet d’animations qui pourra évoluer et s’adapter aux envies des résidents. Ces animations sont comprises dans le loyer.



On le sait, les résidents peuvent choisir des prestations à la carte : services à la personne, blanchisserie, sorties et animations, etc.



Dernier point, cette résidence propose des formules courts-séjours, d’une à plusieurs semaines, pour des vacances, une convalescence ou encore pour tester le concept.



Les Jardins d’Arcadie

7 passage Marguerite Caudan

56100 Lorient