Article publié le 22/04/2020 à 11:08 | Lu 233 fois Le point sur les antiviraux naturels avec Maxime Canu





Plusieurs centaines de virus peuvent être responsables de maladies si le corps n’arrive pas à les repousser. Parmi les plus connus d’entre eux, on retrouve le rhume, les grippes, la mononucléose, certaines hépatites, l’ebola, la rage, le VIH, la variole, la dengue, ou encore les coronavirus tels que le covid-19 que nous subissons actuellement.





- Ail

L’ail est l’un des meilleurs antiviraux, en particulier consommé cru. Une partie de ses composés aiderait à tuer de nombreux virus tels que le rhume, les verrues, la grippe, la pneumonie virale, l’herpès ou le papillomavirus par exemple.



Les recherches ne sont pas toujours suffisamment poussées pour certains de ces virus, mais l’activité antivirale de l’ail est largement reconnue. Il possède également des vertus antibactériennes fortes et peut être utilisé pour lutter contre les infections au niveau des yeux et des oreilles (conjonctivite, otite).



L’ail cru possède en outre de nombreux autres bénéfices pour la santé. Il contient des substances qui soutiennent la fonction cardiaque et cardio-vasculaire, serait utile en prévention du cancer et même contre la chute des cheveux.



C’est donc un aliment extrêmement intéressant à utiliser dans votre alimentation quotidienne pour renforcer votre immunité et votre santé !



Il existe plusieurs façons de le consommer, mais pour en tirer un maximum de bénéfices, il faut l’écraser et l’exposer un peu à l’air, ce qui active une molécule bénéfique : l’allicine.

. couper la gousse d’ail crue en deux et l’écraser avec la lame du couteau par exemple. L’avaler avec de l’eau comme une gélule. Il est également possible de la couper en deux puis de la croquer une fois avant de prendre de l’eau pour l’avaler.

. couper en deux et écraser des gousses d’ail, et mélangez-les à de l’huile d’olive. Laissez reposer pendant la nuit. Filtrer et conserver l’huile infusée dans un bocal ou une bouteille fermée.



Dans le cas de bouton de fièvre ou de verrues, une application locale d’une demi-gousse d’ail ou d’huile infusée directement dessus deux fois par jour accélèrerait la guérison.



- Réglisse

La racine de réglisse renforce l’immunité et possède une action antivirale grâce à des substances actives, dont certaines sont des stéroïdes végétaux. Il est donc important de conserver la réglisse comme remède, et de ne pas en faire de surconsommation, au risque d’avoir un excès de corticoïdes qui pourrait être néfaste.



Son action antivirale a été montrée lors d’études in vitro pour des maladies telles que le VIH, l’herpès, mais aussi sur les anciennes formes de coronavirus. Elle n’a cependant pas encore été testée sur le coronavirus actuel, le covid-19.



- Origan

L’origan fait partie de la famille des menthes. Le carvacrol qu’il contient est un puissant antiviral qui a montré une grande efficacité contre les norovirus, responsables d’une grande partie des gastro-entérites chez l’humain. Le thym en contient également en plus faible quantité. D’autres composés de l’origan aident à lutter contre les virus, mais le carvacrol est celui qui est le plus étudié, car -à priori- le plus puissant.



- Basilic

Le basilic a montré son efficacité contre plusieurs virus, dont l’herpès, l’hépatite B et les entérovirus qui, contrairement à ce que leur nom pourrait indiquer, ne sont pas forcément responsables de problèmes digestifs. Ils sont impliqués dans certains problèmes digestifs et respiratoires généralement bénins, et plus graves quand ils touchent le cœur et le système nerveux.



- Fenouil

Les études sur le fenouil sont peu nombreuses, mais leurs résultats montreraient une forte action antivirale contre l’herpès et certains virus responsables d’infections respiratoires. Son action anti-inflammatoire peut également aider à lutter contre certaines maladies virales



- Menthe poivrée

La menthe poivrée est connue pour son potentiel antiviral. C’est une des raisons pour lesquelles on la retrouve dans de nombreux remèdes de santé, ainsi que pour son odeur et sa capacité à dilater les bronches. Les études montrent un pouvoir antiviral et anti-inflammatoire significatif, entre autres sur les virus respiratoires.



- Romarin

Utilisé pour son efficacité contre l’herpès, le VIH et l’hépatite, le romarin tire surtout ses capacités antivirales de sa teneur en acide oléanolique. Il peut être intéressant d’en utiliser en cas de faiblesse du foie.



- Gingembre

Le gingembre rencontre de plus en plus de succès dans nos cuisines, et ce n’est pas que pour son goût. Certains de ses composés inhibent la réplication virale, c’est-à-dire qu’ils limitent la vitesse à laquelle le virus se reproduit, ralentissant ainsi sa vitesse de progression, ce qui laisse plus de temps au corps pour se défendre.



De plus, il a montré in-vitro des résultats satisfaisants contre plusieurs virus similaires à la grippe et aux gastro-entérites. De bonnes raisons de l’ajouter dans votre nourriture quotidienne, d’autant qu’il n’y a pas de risque de surdosage.



- Sureau (Sambucus)

Il aide à lutter contre les infections virales en stimulant les défenses immunitaires et en limitant la réplication de certains virus, dont la grippe. Il a surtout été étudié pour son efficacité sur les infections respiratoires. On le trouve facilement sous différentes formes, y compris en supermarché. Le jus et le sirop sont les formes les plus courantes



- Sauge

La sauge possède tant de bénéfices sur le corps humain qu’elle prend une place importante dans les médecines orientales telles que la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique. Elle fait également partie de la famille des menthes et se consomme généralement sous forme de thé ou d’huiles essentielles.



La sauge est une plante puissante, il est donc conseillé de consulter un spécialiste avant de l’utiliser sous forme d’huile essentielle. Elle est par exemple contre-indiquée en cas de cancer hormono-dépendant ou si vous êtes sous anti-vitamines K (AVK).



- Pissenlit

