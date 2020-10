Article publié le 19/10/2020 à 01:00 | Lu 64 fois Le point sur le couvre-feu en Île-de-France et dans 8 métropoles





Face à la dégradation de la situation sanitaire, l'état d'urgence sanitaire est déclaré depuis le 16 octobre 2020 à minuit sur l'ensemble du territoire. C'est ce qu'indique un décret paru au Journal officiel le 15 octobre 2020. Par ailleurs, le Président de la République a annoncé la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 6h dans les communes d'Île-de-France et dans les métropoles de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Rouen, Montpellier et Toulouse, pour une durée minimale de 4 semaines.





Ce dispositif juridique exceptionnel autorise le gouvernement à prendre certaines mesures afin de prévenir et de limiter les conséquences de la pandémie sur la santé de la population.



Les mesures suivantes s'appliquent désormais partout en France :

- pas de rassemblement à plus de 6 dans l'espace public ;

- interdiction des rassemblement privés (mariage, soirée étudiante...) ;

- protocole sanitaire renforcée dans les restaurants ;

- règle d'occupation d'un siège sur deux ou groupe de 6 dans les lieux où l'on est assis ;

- régulation des visiteurs dans les établissements recevant du public (ERP) : 4m² par personne ;

- renforcement du télétravail : 2 à 3 jours minimum.



Les déplacements entre les zones d'état d'urgence sanitaire simple et d'état d'urgence sanitaire avec couvre-feu ne sont pas interdits ou limités : une limitation à 100 km serait inefficace étant donné que le virus circule sur tout le territoire et serait pénalisante pour les travailleurs ayant besoin de se déplacer.



Il est donc possible de retrouver ses proches pendant les vacances de la Toussaint, mais il est fortement recommandé de limiter ses réunions familiales ou amicales à 6 personnes maximum, et de maintenir le respect strict des gestes barrières, particulièrement en présence d'un proche âgé et dans les espaces clos.



Un couvre-feu est mis en place en Île-de-France et dans 8 métropoles

Un couvre-feu entre 21h et 6h est mis en place depuis vendredi 16 octobre 2020 à minuit, pour une durée de 4 semaines en Île-de-France et dans les métropoles de Grenoble, Lille, Lyon, Aix Marseille, Saint-Étienne, Rouen, Montpellier et Toulouse. Il pourrait être étendu à 6 semaines (soit jusqu'au 1er décembre 2020) si le Parlement l'autorise.



Dans ces territoires, les déplacements hors de chez soi sont interdits de 21h à 6h du matin.



Des autorisations de déplacement sont prévues pour les urgences (sanitaires notamment, pour aller à l'hôpital ou acheter des médicaments dans une pharmacie de garde, par exemple), pour se rendre auprès d'un proche en situation de dépendance, pour sortir son animal de compagnie, ainsi que pour les personnes qui partent au travail avant 6h, rentrent du travail après 21h ou qui travaillent de nuit. Dans ces circonstances, une attestation sera nécessaire.



Le non-respect du couvre-feu est puni d'une amende de 135 €.



À savoir : Les transports continuent de circuler pendant le couvre-feu.



À noter : L'ensemble des informations concernant les mesures relatives au couvre-feu sont disponibles sur le site du gouvernement ou en appelant le numéro vert 0 800 130 00.



Source L'état d'urgence sanitaire est entré en vigueur sur l'ensemble du territoire national le vendredi 16 octobre 2020 à minuit.Ce dispositif juridique exceptionnel autorise le gouvernement à prendre certaines mesures afin de prévenir et de limiter les conséquences de la pandémie sur la santé de la population.- pas de rassemblement à plus de 6 dans l'espace public ;- interdiction des rassemblement privés (mariage, soirée étudiante...) ;- protocole sanitaire renforcée dans les restaurants ;- règle d'occupation d'un siège sur deux ou groupe de 6 dans les lieux où l'on est assis ;- régulation des visiteurs dans les établissements recevant du public (ERP) : 4m² par personne ;- renforcement du télétravail : 2 à 3 jours minimum.Les déplacements entre les zones d'état d'urgence sanitaire simple et d'état d'urgence sanitaire avec couvre-feu ne sont pas interdits ou limités : une limitation à 100 km serait inefficace étant donné que le virus circule sur tout le territoire et serait pénalisante pour les travailleurs ayant besoin de se déplacer.Il est donc possible de retrouver ses proches pendant les vacances de la Toussaint, mais il est fortement recommandé de limiter ses réunions familiales ou amicales à 6 personnes maximum, et de maintenir le respect strict des gestes barrières, particulièrement en présence d'un proche âgé et dans les espaces clos.Un couvre-feu est mis en place en Île-de-France et dans 8 métropolesUn couvre-feu entre 21h et 6h est mis en place depuis vendredi 16 octobre 2020 à minuit, pour une durée de 4 semaines en Île-de-France et dans les métropoles de Grenoble, Lille, Lyon, Aix Marseille, Saint-Étienne, Rouen, Montpellier et Toulouse. Il pourrait être étendu à 6 semaines (soit jusqu'au 1er décembre 2020) si le Parlement l'autorise.Dans ces territoires, les déplacements hors de chez soi sont interdits de 21h à 6h du matin.Des autorisations de déplacement sont prévues pour les urgences (sanitaires notamment, pour aller à l'hôpital ou acheter des médicaments dans une pharmacie de garde, par exemple), pour se rendre auprès d'un proche en situation de dépendance, pour sortir son animal de compagnie, ainsi que pour les personnes qui partent au travail avant 6h, rentrent du travail après 21h ou qui travaillent de nuit. Dans ces circonstances, une attestation sera nécessaire.Le non-respect du couvre-feu est puni d'une amende de 135 €.: Les transports continuent de circuler pendant le couvre-feu.: L'ensemble des informations concernant les mesures relatives au couvre-feu sont disponibles sur le site du gouvernement ou en appelant







Dans la même rubrique < > Pasteurdon 2020 : Covid-19 et grippe, trois questions à Sylvie Behillil de l'Institut Pasteur Villa Beausoleil : des cours à suivre en vidéo pour le bien-être des résidents seniors Cinq idées reçues sur les résidences services seniors