Le Frac Ile de France expose Bruno Serralongue

Du 27 janvier au 24 avril prochain, le Frac Ile de France présente le travail de Bruno Serralongue. Il s’agit d’une série de portraits effectuée au fil des années ainsi que des travaux plus récents.

Photographe acteur plus que spectateur, Bruno Serralongue frise le militantisme dans ses interventions. Un choix qu’il revendique lui-même quand il dit : « lors de mes dernières prises de vue à Calais, la police venait de démanteler le camp de tentes, j’ai passé la journée sur place et j’ai aidé à remonter des tentes ».



Il souligne ainsi son engagement pour le soutien des « luttes » à travers le monde. Trouvant ses sources dans la photographie plasticienne, il travaille uniquement avec une chambre photographique de format 20 x 25 et en film inversible. Cela permet d’obtenir de très grands formats à l’instar de ceux qui sont présentés dans son exposition.



Une exposition que l’on pourrait qualifier de manifeste politique tout comme son texte de présentation de cette exposition intitulée : « Pour la vie ».



Joël Chassaing-Cuvillier.



A voir au Frac Ile de France, le Plateau, 22 rue des Alouettes 75019 Paris.

Du mercredi au dimanche de 14h à 19h, entrée libre.









