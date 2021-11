La Vitesse s'expose à Compiègne

S’il est clair que pour certains, il s’agit d’un gros mot qui se rattache obligatoirement à l’automobile, objet honni par beaucoup, en l’occurrence cette exposition, se place dans un contexte historique où depuis toujours, la notion de vitesse a été un moteur pour les hommes.



Cela depuis les premières courses de chars romains jusqu’à la Budweiser qui atteignit les 1.190 km/h sur le Lac Salé en passant par le Français Gaston de Chasseloup-Laubat qui, en 1918, fut l’homme le plus rapide du monde à 63,154 km/h.



Créé en 1927, le musée de Compiègne est le premier musée de l’histoire consacré à la locomotion. Dans ses collections permanentes, on peut y découvrir une voiture conçue spécialement pour le train de Napoléon III, la « Jamais Contente », une voiture électrique qui dépassa les 100 km/h en 1899 ainsi qu’une grande collection de véhicules hippomobiles.



C’est sur ces bases historiques qu’est établie cette exposition Vitesse qui retrace l’évolution de la vitesse dans le temps et l’attrait qu’elle occasionnait sur ses acteurs ainsi que pour les spectateurs.



Au fil de cette exposition, on pourra découvrir des vélos de piste ou de route, un vélocipède à vapeur, le vélo de record de Joseph Meiffret ou encore, la première moto à essence Felix Millet. Parmi les voitures, on retiendra la superbe Ferrari 166mm ainsi qu’une Bugatti 35C, une Maserati 250F, une Talbot Lago T26C et une Mercedes Benz W 154.



En tout, ce sont 42 véhicules (hippomobiles, cycles, motos et automobiles) que l’on pourra découvrir. Aux côtés de ces pièces, une importante série de 77 œuvres graphiques sont exposées avec notamment de nombreux travaux de Rob Roy et des photographies de Jacques-Henri Lartigue.



A l’occasion de cette exposition Vitesse, il a été édité un catalogue relié à l’italienne de 232 pages richement illustrées et parfaitement documenté.



Exposition Vitesse, Musée national de la voiture Château de Compiègne

Du 10 décembre 2021 au 28 mars 2022 ; de 10h à 18h sauf le mardi et les 25/12 et 1/1.

Tarifs 9,50 euros, réduit 7,50 euros.

Catalogue 40 euros.



Joël Chassaing-Cuvillier