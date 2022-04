La Mutuelle Verte : la complémentaire qui s'adapte à vous

Partons d’un constat : l’espérance de vie ne cesse d’augmenter, et tant mieux ! Nous vivons aujourd’hui plus longtemps, nous profitons encore plus des personnes qui nous sont chères, et des moments de bonheur, constituant la vie.Mais n’oublions pas un détail important : la retraite n’arrive pas avant 60 ans, ou rarement, et qui dit retraité de plus de 60 ans, dit, en général, baisse de revenus. Entre les consultations, les achats de médicaments, les examens médicaux, les soins optiques et dentaires, et les prothèses auditives, le statut de retraité imposent des frais médicaux conséquents.Malgré le fait que l’Assurance Maladie Obligatoire couvre vos frais de santé, les restes à charge sont redoutés et parfois redoutables !C’est donc dans l’optique de minimiser ces dépenses que La Mutuelle Verte vous propose des garanties santé adaptées à vos attentes et à vos besoins. Tiers Payant généralisé, services d’assistance réactif, télétransmission avec les organismes d’Assurance Maladie Obligatoire, remboursements garantis sous 48 heures, réseaux de soins national, estimation précise des devis reçus, réductions exclusives , La Mutuelle Verte vous fait bénéficier de nombreux services de qualité.Bien protégés, avec une prise en charge optimale des dépenses santé et des formules adaptées aux seniors, La Mutuelle Verte considère, en plus, que les actes préventifs et les médecines douces peuvent contribuer à un meilleur état de santé.C’est pour cette raison que la complémentaire propose, dans ses formules, des garanties exclusives , à l’instar du remboursement à 100% des vaccins pris en charge, ou encore jusqu’à 200% de garantie sur l’ostéodensitométrie, la mésothérapie et la micronutrition.Avantages non-négligeables, La Mutuelle Verte propose également un réseau de soins national, permettant de bénéficier de tarifs négociés auprès des professionnels de santé spécialisés : jusqu’à -40% pour l’optique, et jusqu’à -15% dans les domaine du dentaire, de l’implantologie et de l’audioprothèse.Soucieuse de satisfaire et d’écouter toujours plus ses adhérents, La Mutuelle Verte est accessible 24h/24 sur le site www.mutuelleverte.com ainsi que sur l’espace en ligne, regroupant toutes les informations indispensables et relatives à votre contrat santé (suivi des remboursements, relevés de prestations, localisation des professionnels de santé, etc.).Alors, on adhère ? Rendez-vous sur www.mutuelleverte.com/devis.