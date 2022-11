La Mutuelle Générale lance son premier appel à projets pour accompagner le bien-vieillir Créée en 2022, la Fondation d’entreprise La Mutuelle Générale a lancé cette semaine son tout premier appel à projets externe visant à apporter un soutien financier à des projets innovants et concrets portant sur l’accompagnement du bien-vieillir. Les participants ont jusqu’au 9 décembre pour déposer leur candidature. Les lauréats seront connus en janvier 2023.









la Fondation d’entreprise La Mutuelle Générale.



C’est d’ailleurs le thème principal qui a été retenu pour cet appel à projets externe. Le tout premier lancé par cette toute récente fondation.



En effet, compte tenu de l’évolution démographique de la France ; avec un allongement de l’espérance de vie qui ne se traduit d’ailleurs pas toujours par une amélioration de la durée de vie en bonne santé, le bien-vieillir physique, mental et cognitif est devenu un impératif nécessitant la mobilisation d’acteurs pluridisciplinaires, publics et privés.



À ce titre, cette fondation d’entreprise, souhaite explorer ET soutenir tout projet contributif au développement d’un « bien-vieillir harmonieux ».



Autre sujets de préoccupation de cette structure ? L’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de fragilité, en particulier celles atteintes de maladies neurodégénératives ou de maladies rares de même que la solidarité intergénérationnelle qui pourront aussi faire l’objet de dépôt de dossiers.



Les organismes (associations, fédérations ou réseaux associatifs, établissements de santé, laboratoires de recherche…) sont appelés à soumettre leurs projets en cours de réalisation ou à venir jusqu’au 9 décembre prochain.



Les dossiers seront évalués par le conseil d’administration de la fondation selon 4 critères : réplicabilité, faisabilité, temporalité (mise en œuvre dans un délai raisonnable) et évaluation (instauration d’indicateurs de suivi).



Proposer un projet en cliquant sur ce lien.

Article publié le 10/11/2022 à 03:53 | Lu 45 fois