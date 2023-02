La Fondation d'entreprise La Mutuelle Générale récompense Associatioin Delta 7 Dans le cadre de son premier appel à projets externe lancé en novembre dernier, la Fondation d’entreprise La Mutuelle Générale vient de dévoiler les lauréats 2023 : parmi la centaine de dossiers reçus, 9 projets ont retenu l’attention des administrateurs. A la découverte d’Association Delta 7, l’un des lauréats 2023.







L’Association Delta 7 a deux activités principales que sont l'accompagnement de binômes aidants/aidés, à travers des accueils de jour et une plateforme d'accompagnement et de répit.



Ces établissements permettent d'accompagner les familles dans le maintien des capacités cognitives, motrices et fonctionnelles, mais également de soulager les aidants à travers des groupes de soutien.



Le programme « Les randonnées connectées » soutenu par la Fondation d’entreprise La Mutuelle Générale propose des randonnées « chasse au trésor » afin de développer l'activité physique, le lien social et l'apprentissage du numérique pour les bénéficiaires. Cette association est dirigée par Bernard De Groc.



Sélectionnés pour leur caractère innovant et concret au service du bien-vieillir, ces lauréats bénéficieront d’un soutien financier et d’un accompagnement par la Fondation. L’ensemble des dossiers reçus ont été évalués par le Conseil d’administration de la Fondation selon différents critères : pertinence, impact, réplicabilité, faisabilité et temporalité de la mise en œuvre.



Outre un soutien financier (une enveloppe globale de 200 000 euros a été allouée à ces 9 projets), la Fondation d’entreprise La Mutuelle Générale restera mobilisée aux côtés des porteurs de projet pour les accompagner et apporter son concours au bon développement de leurs initiatives.

Article publié le 27/02/2023 à 01:00 | Lu 86 fois



Dans la même rubrique < > La Fondation d'entreprise La Mutuelle Générale récompense Passerelle Assist'aidant Ainés : les personnes en établissements plus isolées que celles à domicile