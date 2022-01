Article publié le 24/01/2022 à 01:00 | Lu 1720 fois Jean-Jacques Savin, 75 ans : l'homme de l'Atlantique retrouvé mort dans son embarcation





On vient d'apprendre que le corps de Jean-Jacques Savin, 75 ans, qui était parti du Portugal le 1er janvier dernier, a été retrouvé sans vie ce week-end dans son canot. Une bien triste nouvelle alors que l’ancien militaire devait traverser l’Atlantique à la rame.

Le septuagénaire n’avait plus donné de nouvelles depuis la nuit de jeudi à vendredi dernier. Sa fille était bien évidemment très inquiète, de même que l’équipe de bénévoles qui le suivait. D’autant qu’il avait activé ses deux balises de détresse.



Son embarcation a été retrouvé au large des Açores vendredi 21 janvier. Une fois sur place, les secours ont pu envoyer un plongeur pour vérifier son canot. C’est là que le corps sans vie de Jean-Jacques Savin a été retrouvé. ​On ne sait pas encore ce qui s'est exactement passé.



Cet ancien militaire était âgé de 75 ans. En 2019, il avait réalisé un exploit incroyable en se laissant dériver au gré des courants marins pendant quatre mois dans un tonneau orange aménagé (3 mètres de long et 2.10 mètres de diamètre). Parti des Canaries, il était arrivé à Fort-de-France au bout de 127 jours en mer et 5.800 km à dériver dans sa capsule de 6m2.



Cette fois-ci, il était parti de Sagres, au sud-ouest du Portugal pour traverser l’Atlantique à la rame dans un canoé de 8 mètres baptisé L’Audacieux. Il devait rejoindre, une quinzaine de semaines plus tard, les Antilles. En tout, 7.000 kilomètres seul dans son canot.



Pour l'aventurier, il ne s’agissait pas d'entrer au Guinness des Records mais plutôt « de faire son propre confinement sans masque » le temps de « narguer la vieillesse » et de devenir « le doyen de l'Atlantique » selon ses propres termes rapportés par l'AFP...



J-J Savin était un grand admirateur du navigateur Alain Bombard, qui avait traversé l’Atlantique en solitaire à bord d’un canant pneumatique en 1952.









Dans la même rubrique < > La chanteuse Cher, 75 ans, invitée par la marque Ugg dans le cadre de sa campagne "Feel" Assurance obsèques : pourquoi est-il important de comparer les offres ?