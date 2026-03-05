Hôpital : le gouvernement assure que la hausse sera « indolore » — sauf pour les 12 % de retraités sans mutuelle

Le ministère de la Santé assure que la mesure sera « indolore » pour la majorité des assurés, puisque les mutuelles couvrent généralement le forfait hospitalier. Pour les retraités qui disposent d'un contrat dit « responsable » — c'est-à-dire la quasi-totalité des contrats vendus en France depuis 2015 —, le forfait hospitalier est effectivement pris en charge. Ils ne verront pas la différence sur leur facture d'hôpital.



Mais cette promesse ne vaut que pour ceux qui ont une mutuelle. Or, selon la DREES (Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques), 12 % des personnes les plus modestes n'ont pas de complémentaire santé — une proportion qui touche en particulier les retraités à petite pension, souvent ceux qui en auraient le plus besoin. Au total, 2,5 millions de Français n'ont aucune complémentaire. Pour eux, chaque hausse de forfait hospitalier se traduit par un reste à charge immédiat et intégral.



Prenons deux exemples concrets.



Monique, 74 ans, ancienne aide-soignante, pension de 1 100 € net par mois. Elle a une mutuelle à 78 € par mois, un contrat responsable. Si elle est hospitalisée cinq jours en 2026, le forfait hospitalier de 115 € (5 × 23 €) sera couvert par sa mutuelle. En revanche, elle peut s'attendre à une hausse de sa cotisation mutuelle dans les mois à venir : les complémentaires ont déjà annoncé qu'elles répercuteraient le transfert de charges. L'Unocam (Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie) chiffre ce transfert à 530 millions d'euros en année pleine. Ce sont les cotisations de demain qui financent les économies de la Sécu d'aujourd'hui.



Raymond, 79 ans, ancien ouvrier agricole, pension de 890 € net par mois. Il n'a pas de mutuelle — trop cher, selon lui, pour ce qu'il gagne. S'il passe aux urgences sans être hospitalisé, il paiera 23 € de sa poche (au lieu de 19,61 € avant). S'il est hospitalisé trois jours ensuite, il ajoutera 69 € (3 × 23 €). Total : 92 € sur un seul épisode de santé, soit plus de 10 % de sa pension mensuelle. Et s'il subit un acte chirurgical à partir d'avril, la participation forfaitaire passera de 24 à 32 €.



Raymond ne le sait probablement pas, mais avec ses revenus, il est très vraisemblablement éligible à un dispositif qui le protégerait intégralement de toutes ces hausses.