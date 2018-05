Article publié le 14/05/2018 à 01:00 | Lu 175 fois Golf : protégez votre dos grâce aux conseils de votre chiro ! De nombreux golfeurs se contorsionnent et maintiennent des positions curieuses particulièrement préjudiciables à leur santé et à leurs performances. Afin de les protéger, voici donc quelques conseils pour mettre fin à ces mauvaises habitudes ! Le point avec la newsletter Chiroinfo.

Achetez un équipement qui vous convienne

Des clubs trop courts ou trop longs vous garantissent des problèmes de dos. Mesdames, notamment, veillez à utiliser des clubs conçus pour vous. Plus flexibles et plus légers, ils vous garantissent confort et sécurité. Pour les golfeurs les plus âgés, parfois gênés par de l’arthrite dans les mains, une plus forte adhérence des clubs doit être privilégiée.



Utilisez des chaussures adaptées

Évitez les crampons métalliques qui abîment autant le green que votre dos. Des chaussures souples favorisent l’exécution des bons mouvements.



Prenez des leçons

Une bonne technique de swing ne s’improvise pas. Un professeur certifié vous apprendra à tenir la bonne position. Celle qui profitera à votre dos comme à vos résultats !



Échauffez-vous avant l’effort

Faîtes quelques exercices que votre chiropracteur peut vous conseiller et marchez quelques minutes d’un bon pas de sorte à favoriser l’afflux de sang dans les muscles de vos jambes. Messieurs, vous êtes généralement moins souples que vos partenaires féminines, il est donc plus important encore que vous vous étiriez avant et après le jeu. Votre swing s’en trouvera nettement amélioré.



Ne portez pas votre sac de golf

Porter un sac sur un 18 trous peut nuire sévèrement à votre colonne vertébrale.



Sollicitez tout votre corps

Tous les trois ou quatre trous, entraînez-vous sur quelques swings de l’autre main. Cela équilibrera votre musculature et vous préservera d’inutiles tensions dans le dos.



Buvez beaucoup d’eau

La déshydratation provoque de la fatigue que vous compensez en ajustant votre swing. Vous augmentez ce faisant le risque de vous blesser.