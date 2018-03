Article publié le 29/03/2018 à 08:52 | Lu 198 fois Gagner de la place à l'intérieur en aménageant vos extérieurs : l'investissement malin Le temps des grands chambardements ! Et oui, avec l'arrivée d'éventuels petits enfants, le passage des générations et la famille qui s'agrandit, la maison finit souvent par devenir trop étroite. Il faut alors envisager du changement…





Investir dans un carport voiture pour réinvestir son garage

Ces choix ne dépendent que d'une chose : les critères que vous vous êtes fixés. Le métal s'accorde bien avec la résistance et la durabilité, quand le bois s'avère souvent esthétiquement unique et le PVC économique ou mobile… Dans tous les cas, l'abri en kit vous offre Mais comment créer chambres et lieux de vie supplémentaires à partir d'un intérieur existant, sans passer par l'onéreuse et dérangeante case travaux ? France Abris vous propose l'une de ses nombreuses solutions d'abris et carports. Lorsqu'on habite en maison, il n'est pas rare d'avoir un garage intégré bien pratique, où parquer les voitures du foyer. Certains en auront un spacieux, servant, par exemple, de garage pour deux véhicules, mais aussi d'atelier de bricolage et de travail. D'autres ne bénéficieront pas d'une telle surface, mais auront tout de même une douzaine de mètres carrés, voire plus, où garer leur petite citadine.Et bien, c'est cet espace de garage qui va vous permettre d'agrandir la maison. Plutôt que d'astreindre vos autos entre les murs de votre habitation, pourquoi ne pas les garer sous un abri voiture, communément nommé « carport » ? Car, des carports, il en existe des simples, pour une voiture, des doubles, des triples, avec un toit plat, double pente ou simple pente, adossé à la maison ou indépendant, avec atelier ou remise… Sans parler du choix des matériaux et de la silhouette parfois très esthétique des modèles, modèles capables d'intégrer un jardin paysagé en toute discrétion. Des abris voiture en bois, assez classiques mais très qualitatifs, des carports en aluminium peint design ou en acier galvanisé, voire en toile, pour une solution plus temporaire…Ces choix ne dépendent que d'une chose : les critères que vous vous êtes fixés. Le métal s'accorde bien avec la résistance et la durabilité, quand le bois s'avère souvent esthétiquement unique et le PVC économique ou mobile… Dans tous les cas, l'abri en kit vous offre une extension de maison à moindre coût , par comparaison avec l'agrandissement de votre habitation par des professionnels ou la construction en dur.

Aménager le garage en pièce à vivre

Alors, oui, il est possible de gagner de la place grâce aux abris ! Après avoir monté votre abri de voiture en kit sur sa dalle béton, vous passerez au réaménagement du garage. L'objectif ? En faire une pièce où l'on peut vivre, dormir, évoluer en oubliant sa nature première… un garage.



Cela impliquera peut-être de retravailler l'isolation, d'envisager un sol ou un plancher plus accueillant que l'habituel et fruste béton, de couvrir les parpaings du mur… En somme, de masquer l'aspect souvent très brut des garages de maison.



La pièce supplémentaire offerte par le garage ne vous suffit pas ? Alors, en plus de monter un espace carport à côté de la maison, il est peut-être temps d'investir dans un chalet de jardin… Une surface conséquente, des madriers épais à l'isolation amendable mais correcte… La voilà, votre chambre supplémentaire !