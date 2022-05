Article publié le 19/05/2022 à 05:53 | Lu 111 fois Fracture numérique : formation gratuite le 3 juin à Paris





Le 3 juin prochain, de 11h à 13h, CLIC&MOI, la Mairie de Paris et l’Académie du Climat

organisent une animation inédite et gratuite en faveur de l’inclusion numérique de nos aînés. Au programme : les bons réflexes pour éviter les arnaques en ligne, les fondamentaux à connaître pour les démarches administratives, les meilleurs sites internet et outils du quotidien, les conseils pour bien gérer ses mails, trier ses photos, consulter les sites de beauté et santé…





Aujourd’hui, les chiffres de l’INSEE sont sans appel : 13 millions de Français sont touchés par l’illectronisme, autrement dit dans l’incapacité à utiliser les outils informatiques et 8 millions de seniors se disent « dépassés » par le numérique et ont besoin d’aide… Et pendant ce temps-là 1,2 millions d’étudiants sont en situation de difficulté financière.



C’est dans ce contexte qu’a été imaginée CLIC&MOI par Edgar Haond et Aaron Teboul. L’idée est de mettre en relation des étudiants qui veulent avoir un job solidaire à côté de leurs cours, avec des seniors confrontés à la fracture numérique et qui ont besoin d’un accompagnement sur leur tablette, ordinateur ou smartphone.



« Notre objectif est de créer entre le senior et l’étudiant une relation intergénérationnelle de qualité et durable autour de formations indispensables du numérique,” explique Aaron Teboul. Depuis ses débuts sous forme d’association en 2015, cette structure a dispensé plus de 6.000 heures de cours dans plusieurs villes.



« D’ici un an, nous avons pour objectif d’aider 5.000 seniors dans l’utilisation d’un numérique simple, et 10 000 étudiants en difficulté financière » ajoute Aaron Teboul.



Adresse de l’animation

2 Pl. Baudoyer, 75004 Paris, Salle des mariages

Horaire : 11H00 - 13H00

