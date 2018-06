Article publié le 29/06/2018 à 01:00 | Lu 78 fois Flash Retraite du 2 au 8 juillet : pour tout savoir sur la retraite ! Du 2 au 8 juillet, l’Assurance retraite (la Cnav) vous propose de retrouver l’essentiel des informations sur la préparation de la retraite sur son site événementiel www.flashlassuranceretraite.fr. Pour toutes celles et ceux qui encore dans le monde actif, doivent commencer à préparer cette nouvelle vie.

Pas toujours simple d’être à la retraite. Certains l’attendent avec impatience quand d’autres la redoutent et tentent par tous les moyens de retarder ce moment fatidique, cette véritable rupture de vie qui annonce le départ de la vie active, mais qui annonce aussi l’arrivée de la vieillesse.



Quoi qu’on en pense, qu’on l’aime ou qu’on la craigne, il est important de la préparer et de ne surtout pas faire la politique de l’autruche. Dans cet esprit, la Cnav se propose d’aider les actifs dans leurs démarches et apporter un éclairage pédagogique sur leurs droits. Pour ce faire, l’Assurance retraite met à disposition :

- Des conseils à chaque âge

- Une « boîte à outils » avec des brochures, un abécédaire de la retraite

- Les services à disposition pour faire le point sur sa situation

- Un focus sur la demande de retraite en ligne

- Un quiz « Êtes-vous prêt ? » pour vérifier ses connaissances

- Une vidéothèque

- Une conférence « Ma retraite : je la prépare »



Rappelons que l’Assurance retraite est le service public de la retraite de la Sécurité sociale. C’est aussi le premier organisme français de retraite ; elle gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale et les actions de prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des retraités.