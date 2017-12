Article publié le 13/12/2017 à 18:09 | Lu 117 fois Faut-il investir dans les crypto-monnaies pour préparer sa retraite ? Les monnaies virtuelles suscitent l’intérêt de nombreux investisseurs attirés par les gains potentiels qui y sont liés. Faut-il pour autant investir dans les crypto-monnaies plutôt que dans les actions ou fonds communs de placement pour préparer sa retraite ?





Crypto-monnaies : des transactions sécurisées

Apparu après la crise financière de 2007, le Bitcoin est né suite à une volonté de sécuriser les échanges. Cette monnaie virtuelle n’est pas gérée par une banque centrale. Elle ne peut donc pas faire faillite ni être piratée, selon ses créateurs.



Chaque transaction est copiée, cryptée et enregistrée sur près de 10.000 ordinateurs en réseau. Le vol est alors impossible mais les recours restent extrêmement faibles car le Bitcoin ne repose sur aucune autorité centrale contrairement à l’euro ou au dollar.



Les crypto-monnaies sont toutes fondées sur le principe de la Blockchain. Elles sont représentées par une suite de chiffres stockée sur un ordinateur sous la forme de chaînes de blocs. Avant d’investir dans une monnaie virtuelle, il est indispensable de bien comprendre cette technologie. Il faut aussi s’intéresser à ce qui différencie les crypto-monnaies entre elles : le langage de programmation, la gouvernance, le système de validation de la chaîne de blocs.



S’il s’agit avant tout d’un outil spéculatif, la crypto-monnaie peut parfaitement être utilisée pour constituer une épargne de long terme. Depuis quelques années, des milliers d’Américains placent leurs économies dans le Bitcoin pour profiter de rendements élevés.



Un placement prometteur mais pas sans risque

La volatilité du prix des crypto-monnaies est importante et s'explique par le fait qu'elles ne sont pas régulées. Pourtant, certaines plateformes permettent déjà aux utilisateurs de profiter des avantages fiscaux d'un compte retraite individuel et proposent un retour sur investissement d'une classe d'actifs à haut risque. Leur mode de fonctionnement est similaire aux comptes retraite traditionnels sauf qu'au lieu d'être financés par des actifs comme l'or ou des obligations, ces comptes sont financés par le Bitcoin.

Investir dans un « portefeuille retraite » Bitcoin peut permettre de générer d'importants profits mais cela comporte également des risques. Tout comme le Forex Trader, la personne qui investit dans une crypto-monnaie n'est pas à l'abri de perdre la totalité de son capital. Il est donc impératif d'investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre.