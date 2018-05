Article publié le 24/05/2018 à 01:59 | Lu 34 fois Expo Willy Ronis à Paris : à voir absolument Jusqu’au 29 septembre 2018, les amateurs de photographies et les amoureux de Paris pourront se rendre au Pavillon Carré de Baudoin pour voir la plus grande exposition consacrée à Willy Ronis.

Né à Paris à Ménilmontant, Willy Ronis a consacré ses plus beaux clichés à la capitale. Figure majeure de la photographie réaliste, il nous promène au fil d’une centaine de photographies dans les quartiers les plus secrets de la capitale.



Des années 30 jusqu’en 1980, on découvre le travail d’un véritable artiste qui maniait les contre-jours et mettait en avant les parisiens sans pour autant créer des photos artificielles.



Une exposition à voir absolument. Elle permet de découvrir, en plus de ses photos, un lieu peu connu des Parisiens et de se promener dans ce qui était avant, les faubourgs de Paris et qui reste un quartier différent.



Joël Chassaing-Cuvillier

Willy Ronis, du 27 avril au 29 septembre 2018



Pavillon carré de Baudoin,

121 rue de Ménilmontant,

Paris 75020



Du mardi au samedi de 11h à 18h, entrée gratuite.