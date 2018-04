Article publié le 06/04/2018 à 01:00 | Lu 64 fois Epargne retraire : les Français privilégient la souplesse Dans un récent sondage mené conjointement par Amundi et Natixis, deux grandes sociétés de gestion françaises, il ressort que les épargnants plébiscitent largement la sortie en capital pour leurs placements retraite. Le point avec la Finance pour tous.





Si la grande majorité des sondés est favorable à une épargne régulière pour préparer ses vieux jours, ils sont plus de deux-tiers à privilégier la possibilité d’une sortie en capital. Concrètement, 48% des personnes interrogées souhaitent pourvoir la laisser fructifier tout en pouvant piocher dedans à tout moment, alors que seuls 20% opterait pour le versement d’une rente viagère. Ils sont largement majoritaires (84%) à souhaiter que l’épargne constituée puisse être transmise aux héritiers.



La rente viagère est une somme d’argent versée, chaque mois ou chaque trimestre, à un bénéficiaire, jusqu’à son décès. En contrepartie, le capital ne peut pas être récupéré, ni être transmis aux héritiers. La rente cesse au décès de son bénéficiaire, excepté si le contrat prévoit la réversion de la rente pour le conjoint ou tout autre bénéficiaire désigné.



Assurance vie, PERCO et immobilier

A la question « sur quel produit d’épargne préférez-vous faire des versements pour préparer votre retraite ? », trois supports se distinguent : l’assurance-vie, le PERCO (plan d’épargne salariale permettant la constitution d’une épargne de long terme), et l’immobilier locatif. Les supports spécifiques (PERP, PREFON, Madelin…) sont en fin de classement.



