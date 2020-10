Article publié le 06/10/2020 à 09:22 | Lu 170 fois Entretenir son immunité, l'allié de notre capital santé : le point avec Pranarôm





Porter un masque et se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique font désormais partie du quotidien pour protéger notre santé comme barrière mécanique à la contamination. On prend conscience, avec le contexte sanitaire actuel, qu’il est indispensable d’entretenir ses défenses naturelles pour se créer une immunité solide. Si pour les professionnels de la santé, cela résonne comme une évidence, le grand public quant à lui ne sait pas toujours de quoi il s’agit. Le point avec Pranarôm, spécialiste des huiles essentielles.

L’immunité, le bouclier contre les virus et les bactéries

Gardienne de notre santé, l’immunité est la capacité de chaque organisme à lutter contre des agents infectieux. Lorsque que des bactéries, des virus ou des parasites pénètrent dans le corps humain, ce dernier réagit pour les combattre.



Cette réaction est celle du système immunitaire qui développe des anticorps pour guérir l’organisme touché. Pour lutter efficacement contre ces virus, bactéries et parasites, le corps humain a besoin d’une bonne hygiène de vie.



C’est important et vital pour avoir un système immunitaire plus efficace ! Une activité physique régulière, une alimentation équilibrée ou un sommeil réparateur participent à entretenir les défenses naturelles, à garder la santé et à prendre soin de soi naturellement.



Une routine immunité pour se prémunir naturellement

Trois règles simples peuvent permettre à chacun d’entretenir ses défenses naturelles !



Dormir suffisamment

Dormir comme une marmotte... Un concept qui laisse rêveur (c’est le cas de le dire !) mais qui pourtant devrait être le quotidien de tous. Le sommeil est l’allié numéro 1 d’un système immunitaire performant en raison des hormones sécrétées durant le sommeil.



Une personne avec quelques signes du rhume tombera plus facilement malade si elle manque de sommeil. Mieux vaut donc se coucher à des horaires réguliers, pas trop tardifs et éloigner les nuisances ! Mais face au sommeil, tout le monde n’est pas égal. Il est parfois nécessaire de prendre des compléments comme des huiles essentielles (diffusion, voie cutanée ou voie orale).



Le saviez-vous ?

Moins de 5 heures de sommeil par nuit sur une base régulière est associée à une mortalité plus élevée.

Moins de 7 heures de sommeil pendant 3 nuits consécutives équivaut à 1 nuit complète sans sommeil.



Pratiquer une activité physique régulière

On ne le dira jamais assez, les activités sportives sont capitales pour la santé (et ce à tout âge, il faut juste faire attention aux débuts et en parler à son médecin le cas échéant) ! Il est recommandé de

faire entre 30 et 60 minutes de sport, deux à trois fois par semaine à intensité moyenne.



Son effet stimulant sur les lymphocytes, les macrophages et les immunoglobulines contribuent à renforcer le système immunitaire.



Attention toutefois aux exercices intenses et prolongés qui peuvent, a contrario, affaiblir le

système immunitaire.



Pour les moins sportifs, il est facile de faire de l’exercice sans même s’en apercevoir : prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur, se garer un peu plus loin de son lieu de travail, faire du vélo ou marcher pour des petits trajets !



Avoir une alimentation équilibrée, variée et de bonne qualité

L’efficacité du système immunitaire dépend de la qualité de la flore intestinale et donc de la qualité de nos assiettes. Les fruits et les légumes contenant des vitamines A, C et E sont indispensables pour maintenir le système immunitaire dans les meilleures conditions.



D’autres aliments, comme les poissons (hareng fumé, saumon, sardines…) et les fruits de mer, sont connus pour fortifier les défenses immunitaires. Manger équilibré et miser sur les nutriments impactent positivement le fonctionnement du système immunitaire : zinc, fer, vitamine D, vitamine C, acides gras essentiels, etc.



Le saviez-vous ?

Notre corps possède des filtres, mais comme tous, ils s’encrassent. Il est important de permettre à l’organisme de retrouver sa vitalité en faisant 1 à 2 cures détox par an. Boire de l’eau pour éliminer les toxines, faire des pauses pour déstresser, rire, pratiquer la respiration abdominale ou encore la douche alternée sont autant d’astuces et réflexes du quotidien qui agissent positivement sur l’immunité.









