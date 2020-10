Article publié le 02/10/2020 à 01:00 | Lu 83 fois Du 12 au 17 cotobre 2020 : 6ème édition des Rendez-vous de la retraite





Du 12 au 17 octobre 2020, l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite organisent pour la première fois une édition commune des Rendez-vous de la retraite. La situation actuelle peut être source d’interrogations pour les actifs, qu’ils soient proches ou non de la retraite. Ainsi, 40 000 entretiens seront proposés gratuitement toute la semaine par téléphone ou dans l’un des 230 points d’information répartis sur le territoire.





Pour répondre à ces questions, plus d’un millier de conseillers seront donc mobilisés pour apporter des réponses personnalisées aux actifs.



Quelle que soit votre situation, ces



En tout, ce sont 40 000 entretiens qui sont d’ores et déjà proposés sur rendez-vous. Compte-tenu du contexte sanitaire, deux formats d’entretien sont proposés : par téléphone ou dans l’un des 230 points d’information retraite répartis dans toutes les régions de France métropolitaine et certains départements d’Outre-Mer (Martinique, Guadeloupe et Réunion).



Les actifs seront accueillis du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, ainsi que le samedi de 9h à 18h, pour rendre l’événement accessible au plus grand nombre dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Des tchats en ligne pour accompagner les actifs.



Par ailleurs, la semaine des Rendez-vous de la retraite est, comme chaque année, l’occasion de prendre le temps de s’informer sur ses droits, de se familiariser avec les services et outils d’aide à la décision proposés gratuitement par les régimes de retraite.



