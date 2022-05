Article publié le 11/05/2022 à 05:52 | Lu 126 fois Croisière sur l'Ijsselmer, la perle hollandais avec CroisiEurope





Amsterdam, Hoorn, Gouda, Rotterdam et retour à Amsterdam : depuis le mois d’avril dernier et jusqu’en octobre 2022, il est possible de découvrir les trésors de l’Ijsselmer et des canaux hollandais au départ d’Amsterdam à bord de bateaux « deux ponts » à dimension humaine avec CroisiEurope.





Sur ce lac à l’atmosphère si particulière, la navigation est tout simplement exceptionnelle ! Cette véritable mer intérieure offre des paysages oniriques associés à une flore et une faune toutes deux préservées.



Une croisière idéale de 6 jours pour profiter des charmes des petits ports et villages authentiques de Hollande, avec leurs ruelles pavées cernées de belles maisons aux façades de briques. Sans oublier bien sûr les fameux moulins à vent qui participent au charme de ce pays



Les temps forts des escales de cette croisière batave : Edam et Volendam, Gouda, les moulins de Kinderdjik, Haarlem, sur les pas de Frans Hals, la bourse aux fleurs d’Aalsmeer, des dégustations de produits locaux, les fameux fromages hollandais Edam et Gouda, l’anguille fumée à Volendam, la stroopwafel originaire de Gouda, les poffertjes pour tous les gourmands.



Au fil de cette croisière originale défilent les horizons ouverts du pays plat, des champs bigarrés de tulipes, des petits et grands polders, des plages, des canaux et lacs, des moulins pittoresques… Dépaysant assurément.



La croisière s’effectue à bord du MS Mona Lisa ou du MS Victor Hugo ayant respectivement 47 cabines pour 94 passagers et 45 cabines pour 90 passagers. C’est peu, donc convivialité garantie avec les critères de qualité qui ont fait le succès de la compagnie : table raffinée, esprit de service, bateau confortable, personnel attentionné…



