Article publié le 09/03/2022 à 03:00 | Lu 241 fois Croisière à Dubaï : les principales attractions à découvrir pendant son escale





Dubaï est la ville futuriste de tous les superlatifs, et c’est pour cela qu’elle nous fascine. Et si vous en faisiez une destination de croisière ? Une escale permet en effet de visiter ses principales attractions, avant de regagner son confortable paquebot.

Mélange de design moderne, d’îles extraordinaires, de centres commerciaux d’avant-garde, Dubaï éblouit, de jour comme de nuit.



De fait, l’approcher en bateau de croisière est une expérience intense. Progressivement, les gratte-ciels se dessinent, se font de plus en plus majestueux, donnant un avant-goût de ce qui attend le visiteur : la démesure à l’état pur.



Dans cet enchevêtrement de tours, se trouve bien évidemment le Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut du monde (828 mètres). Il fait partie des endroits sélectionnés lors des excursions à terre, et se dire que l’on va avoir la chance d’y monter, lors de son escale prochaine, a quelque chose d’excitant !



Mais une excursion dans Dubaï réserve d’autres moments forts, comme la découverte du célébrissime hôtel Burj Al Arab, également dans le superbe archipel artificiel de Palm Jumeirah et une visite au Souk Madinat Jumeirah. Ses intérieurs répliquent le style des anciennes maisons des marchands arabes.



Une croisière Dubaï avec COSTA CROISIERES propose des excursions au cœur de la palpitante Dubaï, suivies d’un repos bien mérité à bord. Les repas y sont particulièrement soignés, avec un grand choix de restaurants offrant des spécialités locales et des menus élaborés par des chefs étoilés. C’est toute l’essence de Dubaï et du Moyen-Orient que l’on expérimente à bord du paquebot.



Dubaï : les principales attractions à découvrir

Au large de Dubaï, le Palm Jumeirah est un ensemble d’îles artificielles en forme de palmier composé d’un tronc, de 17 feuilles et d’un demi-cercle qui sert de digue. Un pont le relie à la terre ferme, sur lequel passe un monorail permettant d’y accéder. Il abrite des tours emblématiques :



• Le Burj al-Arab (« Tour des Arabes »), haut de 321 mètres, est un des symboles de l’architecture contemporaine, reconnaissable à sa forme de voile géante. Conçu en 1993 par l’architecte Tom Wright, sur une île artificielle, c’est un des hôtels les plus luxueux du monde. Les touristes de passage ont la possibilité d’y déjeuner.



• Le Jumeirah Palm abrite aussi l’emblématique Hotel Atlantis, établissement de luxe de plus de 1.500 chambres. Il est ouvert en partie aux visiteurs : un passage dans le hall de l’hôtel permet de découvrir sa célèbre sculpture de verre de 10 mètres de hauteur, qui compte plus de 3.000 pièces en verre soufflé. Ce même complexe possède le plus grand parc aquatique du Moyen-Orient.



• Le Burj Khalifa , point d’orgue de toute visite de Dubaï, offre une vue imprenable sur la forêt de gratte-ciels, le golfe Persique, et le désert à l’horizon. On monte à la vitesse de l’éclair jusqu’au 124ème étage. Au rez-de-chaussée, une présentation multimédia présente son histoire, et celle de Dubaï.



Une autre visite particulièrement appréciée est celle du Dubaï Aquarium & Underwater Zoo. Cet aquarium gigantesque, célèbre pour son panneau acrylique panoramique le plus grand au monde, abrite aussi plus de 30.000 espèces aquatiques différentes.









