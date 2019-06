Article publié le 24/06/2019 à 01:31 | Lu 247 fois Comment investir son argent après un héritage ? Vous avez reçu en héritage une somme d’argent et vous n’avez pas envie de la laisser dormir sur un livret ou une assurance vie en fonds en euros, peu rémunérateurs. Comment bien placer son argent après une succession et préparer son avenir ? Investir l’héritage en SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier, semble être la juste solution en raison de leurs performances et de leurs perspectives.

Comprendre la SCPI de rendement en 5 points

La SCPI est un placement immobilier collectif en vogue affichant une collecte soutenue de plus de 2 milliards d’euros au 1er trimestre 2019. Il captive une clientèle soucieuse de valoriser son capital, en permettant à chacun d’investir ses économies ou son héritage dans l’immobilier locatif.



- La SCPI est un placement d’épargne qui vous fait bénéficier de son confort de gestion, contrairement à un achat immobilier traditionnel. C’est une société de gestion, agréée par l’Autorité des marchés financiers, qui s’occupe des acquisitions, de la gestion et de la valorisation du parc immobilier constitué et reverse à l’épargnant un loyer, proportionnel à son investissement initial.



- Les meilleures SCPI de rendement offrent aux épargnants des performances autour de 6% net de frais, sans compter la revalorisation patrimoniale comme dans un achat immobilier classique. Globalement, les performances des



- Le loyer issu de la location des immeubles aux entreprises est distribué aux épargnants net de tous les frais et de toutes les charges. Investir l’héritage en SCPI vous procure donc un complément de revenu versé de manière trimestrielle sur votre compte courant et utilisable selon vos besoins. En plus de placer astucieusement votre héritage, vous améliorez significativement votre pouvoir d’achat.



- La sécurité est un critère clé dans le choix de son placement pour investir un héritage. En investissant son héritage en parts de SCPI, vous profitez de la mutualisation des aléas locatifs. Le patrimoine de la SCPI pèse généralement plusieurs millions, voire milliards d’euros et de ce fait, il est constitué des centaines d’actifs. En achetant des parts de SCPI, vous devenez propriétaire de tous les immeubles et diversifiez sur plusieurs zones géographiques, secteurs d’activités et locataires dans le but de sécuriser votre investissement immobilier locatif.



- La SCPI offre également des possibilités d’optimisation de votre transmission. Réduire les droits de succession pour vos héritiers et même répartir équitablement votre patrimoine immobilier de votre vivant sont toutes des astuces envisageables grâce à l’investissement en parts de SCPI de rendement.



Quelles SCPI choisir pour placer un héritage selon sa situation personnelle ?

Pour valoriser efficacement le capital issu d’une succession en l’investissant sur des parts de SCPI de rendement, il est recommandé de composer un panel de 3 à 5 SCPI en fonction du montant à investir.



« Pour investir intelligemment en parts de SCPI une somme de 100 000 euros issue d’un héritage, il est préférable d’articuler votre placement autour de trois SCPI aux stratégies d’investissement bien distinctes. Ainsi, le mariage des SCPI EUROVALYS - SCPI VENDOME RÉGIONS - SCPI PIERVAL SANTÉ offre une diversification modèle pour votre patrimoine » indique Théo Darroman, consultant sénior au sein de La Centrale des SCPI.



Maintenant que le fonctionnement des SCPI est bien assimilé et l’importance de la diversification patrimoniale bien comprise, une dernière question reste à évoquer : où trouver toutes les SCPI pour bien investir votre héritage ?



Il existe plusieurs portails SCPI en France qui regroupent un large panel de SCPI et qui vous aident à placer intelligemment votre héritage. Parmi les plus connus, La Centrale des SCPI, leader français de la distribution de SCPI, ou Direct SCPI, une plateforme 100% digitale dédiée aux SCPI de rendement.



De l’analyse patrimoniale pour découvrir vos besoins à la souscription aux meilleures SCPI pour placer votre argent issu de la succession, vous ne serez abandonné à aucun stade de votre investissement immobilier en parts de SCPI. Ainsi, vous êtes certain de faire le bon choix de SCPI pour investir une somme reçue en héritage.



« Placer un héritage est également un moyen d’honorer celui qui nous l’a légué, alors on n’a pas envie de se tromper. A La Centrale des SCPI, nous sommes à l’écoute de nos clients qui nous appellent souvent au 01 44 56 00 23 et nous les aidons à parfaire leur investissement de l’héritage en parts de SCPI » souligne l’importance d’un conseil sur mesure Véronique Baron, associée fondatrice de La Centrale des SCPI.



Au lieu d’agir seul, il est recommandé de se faire guider par des experts qui s’y connaissent en matière de l’investissement en SCPI et la fiscalité. Que ce soit pour placer un héritage, préparer sa transmission, optimiser une succession ou prévoir une donation, grâce à l’agilité du placement SCPI vous trouverez sans doute une solution adaptée pour vous.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.











