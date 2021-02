Article publié le 09/02/2021 à 01:00 | Lu 71 fois Chômage partiel : ce qui a changé en 2021





Afin d'éviter les licenciements résultant de la baisse d'activité liée à l'épidémie du Covid-19, le dispositif d'activité partielle évolue. À compter du 1er mars 2021 (et non plus du 1er février), les salariés percevront une indemnité de 72% (au lieu de 84%) du salaire net avec un plancher calculé sur la base de 8,11 € par heure, dans la limite de 4,5 fois le Smic.





Pris en application de l'ordonnance du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, les décrets parus au Journal officiel des 26 décembre et 31 décembre 2020 précisent les modalités de cette prise en charge. Trois décrets parus au Journal officiel du 31 janvier ont différé au 1er mars 2021 la baisse du taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié.



En cas de réduction ou de suspension d'activité de l'entreprise, certains salariés peuvent bénéficier du chômage partiel .



Ce qui change au 1er janvier 2021

Depuis le 1er janvier 2021, l'indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net soit le montant horaire net du Smic en 2021 (au lieu de 8,03 € auparavant) ni supérieure à un plafond de 32,29 € par heure chômée.



Les taux restent inchangés jusqu'au 28 février inclus

Les taux actuellement en vigueur sont maintenus pour tous les salariés jusqu'au 28 février 2021 inclus :



Si vos revenus sont au niveau du Smic, vous touchez l'équivalent de 100% de votre salaire net sauf si certains prélèvements (tels que mutuelle, prévoyance, ou saisie sur salaire...) sont effectués.



Si vos revenus sont supérieurs au niveau du Smic, vous touchez de votre employeur 70% de votre rémunération brute antérieure (telle qu'utilisée pour calculer l'indemnité de congés payés) soit environ 84% de votre rémunération nette. En effet, l'indemnité n'est pas assujettie aux cotisations et contributions sociales.



Maintien de l'indemnité dans les secteurs protégés : tourisme, culture, sport...

À compter du 1er mars 2021, si vous travaillez dans une entreprise relevant des secteurs dits « protégés », c'est-à-dire des secteurs les plus touchés par la crise listés en annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 (comme par exemple le tourisme, la culture, le transport, le sport, l'événementiel), vous continuerez de toucher de votre employeur 70% de votre rémunération brute antérieure (soit environ 84 % de votre rémunération nette) jusqu'au 31 mars 2021.



L'allocation versée à employeur sera de 60% de la rémunération horaire brute dans la limite d'un plafond de 4,5 SMIC et d'un plancher de 8,11 € jusqu'au 31 mars 2021. L'allocation passera ensuite à 36% à partir d'avril 2021 avec un plancher fixé à 7,30 €.



Maintien de l'indemnité dans les établissements fermés administrativement ou soumis à restriction

À compter du 1er mars 2021, vous continuerez de toucher de votre employeur 70% de votre rémunération brute antérieure (soit environ 84% de votre rémunération nette) jusqu'au 30 juin 2021 si vous travaillez dans un établissement recevant du public fermé administrativement ou situé dans un territoire soumis à des restrictions particulières et subissant une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 60%.



Votre employeur recevra une allocation de 70% de la rémunération horaire brute et au minimum de 8,11 € jusqu'au 30 juin 2021.



Par ailleurs, les commerces et entreprises de service basés dans les stations de ski pourront bénéficier d'une prise en charge à 70% de l'activité partielle durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques s'ils subissent une baisse d'au moins 50 % de leur chiffre d'affaires. Les heures chômées par les salariés de ces établissements pourront être prises en compte à partir du 1er décembre 2020 et jusqu'au 30 juin 2021.



Réduction de l'indemnité pour tous les autres secteurs à partir du 1er mars 2021

En l'absence d'accord d'activité partielle de longue durée (APLD), les salariés des entreprises qui ne sont pas fermées par décision administrative et celles n'appartenant pas aux secteurs les plus touchés par la crise percevront, à compter du 1er mars 2021, une indemnité correspondant à 60 % de leur rémunération antérieure brute (72% de leur rémunération nette) avec un minimum de 8,11 €. Leurs employeurs disposeront d'un taux d'allocation de 36 % dans la limite de 4,5 fois le Smic et avec un plancher fixé à 7,30 €.



