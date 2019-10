Article publié le 31/10/2019 à 07:26 | Lu 156 fois Bilingue et spécialisé médecine : de l'art de la traduction médicale chez Protranslate Le domaine de la médecine est également sujet à la traduction. Il convient vient même de signaler que c’est l’un des métiers qui exige le plus de rigueur et d’exactitude. Dès qu’il s’agit de la santé, il s’agit de la survie humaine. Un métier d’appoint pour les bilingues anciens de la médecine qui peut arrondir les fins de mois à la retraite.





Pourquoi faire traduire ses documents médicaux en ligne ?

Comme indiqué précédemment, les sites de traductions en ligne s’avèrent beaucoup plus fiables en ce qui concerne la traduction médicale. En effet, la plupart d’entre eux font passer des tests rigoureux à tous ceux qui postulent en tant que traducteur au sein de leur structure. Si jamais cela vous intéresse, sachez que ça peut représenter un bon complément de revenus à la retraite, par exemple, chez



Cette vérification est encore plus accentuée concernant les services des textes complexes et très techniques. Les documents médicaux faisant partie de cette catégorie, vous imaginez bien qu’un traducteur médical travaillant sur une plateforme en ligne est plus sûr que celui qui se présente à vous comme simple « freelance ».



En plus, sachez qu’il est possible de trouver en ligne, une assistance technique dans une large gamme de langues étrangères. Et c’est encore plus intéressant concernant les traductions urgentes. Imaginez que vous aillez un texte à faire traduire en moins de 24 heures. Si vous devez chercher pendant des heures la personne adéquate, vous risquez de ne pas pouvoir respecter vos délais… Mais grâce à un traducteur en ligne, tout devient possible, ce, même dans l’urgence.



Par ailleurs, on sait que généralement, plus un travail est complexe, difficile et spécialisé, plus il coûte cher… Là encore, l’avantage de la traduction en ligne est qu’elle propose des tarifs nettement plus abordables. Tout simplement car la concurrence est plus rude dans ce domaine d’activité.



Chaque structure se bat pour proposer les prix les plus bas afin d’attirer les nouveaux clients et pour fidéliser les anciens. Un traducteur freelance ne fera pas de rabais pour ce type de prestations car les traducteurs médicaux ne sont pas nombreux sur le marché. Mais il y en a beaucoup en revanche sur les plateformes de traduction professionnelles en ligne.



Bref, sachez que si vous êtes un ancien professionnel de la médecine, que vous parlez deux ou plusieurs langues étrangères et que vous souhaitez compléter vos revenus une fois à la retraite, la traduction médicale peut s’avérer être une bonne solution d’appoint. Une seule petite erreur de traduction peut s’avérer fatale pour les bénéficiaires... Pour éviter ce genre de problèmes, il vaut mieux confier ces documents médicaux à traduire à une plateforme de traduction en ligne. Ces dernières sont en effet dotées de plusieurs professionnels issus de ce domaine d’activité, ce qui garantit un service de qualité supérieure.Comme indiqué précédemment, les sites de traductions en ligne s’avèrent beaucoup plus fiables en ce qui concerne la traduction médicale. En effet, la plupart d’entre eux font passer des tests rigoureux à tous ceux qui postulent en tant que traducteur au sein de leur structure. Si jamais cela vous intéresse, sachez que ça peut représenter un bon complément de revenus à la retraite, par exemple, chez Protranslate comme traducteur médical. Cette vérification est encore plus accentuée concernant les services des textes complexes et très techniques. Les documents médicaux faisant partie de cette catégorie, vous imaginez bien qu’un traducteur médical travaillant sur une plateforme en ligne est plus sûr que celui qui se présente à vous comme simple « freelance ».En plus, sachez qu’il est possible de trouver en ligne, une assistance technique dans une large gamme de langues étrangères. Et c’est encore plus intéressant concernant les traductions urgentes. Imaginez que vous aillez un texte à faire traduire en moins de 24 heures. Si vous devez chercher pendant des heures la personne adéquate, vous risquez de ne pas pouvoir respecter vos délais… Mais grâce à un traducteur en ligne, tout devient possible, ce, même dans l’urgence.Par ailleurs, on sait que généralement, plus un travail est complexe, difficile et spécialisé, plus il coûte cher… Là encore, l’avantage de la traduction en ligne est qu’elle propose des tarifs nettement plus abordables. Tout simplement car la concurrence est plus rude dans ce domaine d’activité.Chaque structure se bat pour proposer les prix les plus bas afin d’attirer les nouveaux clients et pour fidéliser les anciens. Un traducteur freelance ne fera pas de rabais pour ce type de prestations car les traducteurs médicaux ne sont pas nombreux sur le marché. Mais il y en a beaucoup en revanche sur les plateformes de traduction professionnelles en ligne.Bref, sachez que si vous êtes un ancien professionnel de la médecine, que vous parlez deux ou plusieurs langues étrangères et que vous souhaitez compléter vos revenus une fois à la retraite, la traduction médicale peut s’avérer être une bonne solution d’appoint.











Dans la même rubrique : < > Compléter ses revenus en étant prestataire chauffeur-convoyeur : les clés du succès ! Comment optimiser sa recherche d'activité une fois à la retraite ?