Article publié le 10/03/2022 à 04:48
Bien vieillir : une journée digitale pour tout savoir le 15 mars prochain





Crise sanitaire, Ehpad au cœur de l’actualité, campagne présidentielle… Dans les media comme dans les conversations, les questions des services à la personne, de l’emploi à domicile et des personnes âgées s’imposent au centre des débats et de la solidarité. Et probablement dans l’élection présidentielle.





Pour les Français les plus âgés, il s’agit notamment de permettre à chacun de vivre dignement, de façon autonome et dans de bonnes conditions, en restant le plus longtemps possible dans son « home sweet home ». Le souhait, fort compréhensible de la plupart des ainés !



Dans ce contexte, deux événements, le Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile ainsi que Silver Economy Expo vont prochainement aborder tous ces sujets. Organisés dans un format hybride (en présentiel et sur internet) en novembre dernier, ils se prolongent sur internet jusqu’au 31 mars 2022. Et une journée digitale interactive sera organisée le 15 mars prochain de 9h à 18h30.



L’opportunité pour les visiteurs (familles, aidants familiaux, salariés, dirigeants de structures associatives ou privées) de profiter pleinement, sans se déplacer, des ressources, décryptages et informations proposées par les exposants ou lors des webconférences.



Ils pourront aussi poser leurs questions sur les stands virtuels des 132 exposants, et aussi échanger en visio avec les conseillers qui auront activé cette fonctionnalité. Les particuliers (seniors, aidants, familles…) peuvent par exemple, comparer et choisir solutions les plus adaptées et obtenir les conseils des professionnels du secteur.



132 stands virtuels répartis dans 4 halls d’exposition. Sachant que le Hall 1 est destiné aux familles, seniors et aidants familiaux.



Tous les conseils et solutions pour alléger leur quotidien d’aidant, bien vieillir, vivre sa retraite et rester autonome dans une maison adaptée, sécurisée, connectée. Toutes les actualités sur le particulier-employeur, notamment sur la nouvelle convention collective applicable depuis le 1er janvier. Ou sur le crédit d’impôt immédiat.



